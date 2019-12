Walter Mercado horóscopo del día para el 3 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Perdonarás lo imperdonable y tu corazón reverdecerá con un nuevo interés profesional. Basta ya de caer en trampas y dejarte llevar por ofertas engañosas. Aprovecha socialmente para revolotear socialmente ya que oportunidades no te faltarán para encontrar a tu alma gemela. Números de suerte: 42, 38, 14 Palabra Sagrada: Oportunidad TAURO 20 de abril – 20 de mayo Las estrellas te bañan de encanto personal y carisma que atraerán a muchos a tu círculo social. La confianza en ti mismo crece, te valoras y exiges más por tu labor profesional ya que según te trates, te tratarán. Es tiempo de comunicar, hablar, decir verdades y conquistar nuevos imperios. Números de suerte: 15, 26, 3 Palabra Sagrada: Confianza GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Estarás muy detectivesco y todo lo sabrás, Géminis. Misteriosamente te enterarás de aquello que otros te ocultan. Ya nadie podrá engañarte y aprovecharse de tu generoso corazón. Ahora tomarás valientes decisiones en lo referente a tu profesión y vida matrimonial. Números de suerte: 30, 27, 2 Palabra Sagrada: Enterar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Se exalta tu belleza interior y exterior. Estarás ahora súper cautivador, súper magnético y súper atractivo. Citas, invitaciones romances y conquistas sentimentales se enfatizan favorablemente, pero ten mucho cuidado en no caer en compromisos serios por el momento. Números de suerte: 8, 50, 11 Palabra Sagrada: Conquista LEO 22 de julio – 22 de agosto Se reforzará tu interés por el hogar y la familia y aumentan las posibilidades de tener un nuevo miembro en la misma. Todo viaje te conviene ahora, ya que significará un nuevo capítulo en tu vida. En salud tu legendario poder de recuperación de seguro sorprenderá a muchos. Números de suerte: 32, 19, 46 Palabra Sagrada: Capitulo VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Notarás ahora una transformación en la manera en como conduces tu vida. Te reirás de lo que antes te deprimida o te afectaba negativamente. Vas a estar más fuerte y decidido en todo. Ideas innovadoras y geniales te impulsarán a grandes triunfos. Tendrás la autoridad para manejar tu vida. Números de suerte: 7, 10, 5 Palabra Sagrada: Transformación LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Tu fe aumenta y obrará muchos milagros. Serás puente para llevarles a otros mayor comprensión y tolerancia. Tus verdades podrían asustar a muchos pero a la misma vez serán las que despierten la conciencia en otros. Podrás mantener la serenidad aunque te rodeen seres tóxicos. Números de suerte: 18, 3, 22 Palabra Sagrada: Verdad ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Serás ahora el Ángel protector de tu familia y estarás dando el máximo para hacerlos felices a todos. Además de ser muy artístico y creativo, desarrollarás al máximo tus facultades extrasensoriales. Recibirás en sueños mensajes y tendrás revelaciones. Te sentirás en dominio del universo. Números de suerte: 5, 40, 2 Palabra Sagrada: Desarrollar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Creatividad, romance, hijos y disfrute de la vida se acentúan. El coqueteo, el flirteo y la aventura, le añadirán humor y felicidad a tu existencia. Tacto, diplomacia y tolerancia serán tus aliados en el frente laboral. Te sentirás dotado de mayor poder para atraer lo que deseas. Números de suerte: 33, 6, 39 Palabra Sagrada: Humor CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Estarás mejor orientado en lo profesional y más maduro y seguro de lo que quieres y de con quién irás de la mano. Marcarás una nueva tendencia en el amor. Toda relación de amistad o profesional se pondrá a prueba. Solamente sobrevivirán las relaciones fundamentadas en la verdad. Números de suerte: 9, 1, 16 Palabra Sagrada: Marcar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Algo que has esperado por años se realiza. Milagros ocurren. Sigue tu intuición o más bien desarróllala, teniendo fe absoluta. Abre tus sentidos a mensajes Divinos. Cuando tengas una corazonada o premonición, cree firmemente en lo que tus Ángeles guardianes te están diciendo Números de suerte: 13, 8, 23 Palabra Sagrada: Intuición PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Presta atención a los llamados de tu propio organismo. Cuida de tu alimentación y sobre todo, la necesidad de regímenes disciplinados y continuos. Si has estado en conflicto con tu pareja, los mismos se resuelven satisfactoriamente. Ahora ya no tienes nada que temer, Piscis. Números de suerte: 44, 9, 21 Palabra Sagrada: Atención Advertisement

