Horóscopo del día para el 15 de enero Descubre lo que te deparan los astros para hoy y tus números de la suerte con tu horóscopo del día por Walter Mercado. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 19 de marzo – 18 de abril Estarás sabio y maduro para orientar tu vida. Tu mundo se colma de experiencias extrasensoriales ya que estará también muy psíquico. Volverás a creer en ti y en aquellos que te aconsejan y te iluminan el sendero por la vida. Te sentirás muy seguro al tomar decisiones importantes. Números de suerte: 24, 9, 37 Palabra Sagrada: Creer TAURO 19 de abril – 19 de mayo Se impone que elimines o que venzas de una vez y por todas, pensamientos derrotistas que te atrasan e invalidan. Realiza que solo tú eres el dueño de tu propio destino. Comprenderás lo importante que es la programación mental para así poder lograr lo que se anhela. Números de suerte: 17, 7 40 Palabra Sagrada: Programar GÉMINIS 20 de mayo – 19 de junio Tendrás ahora una visión más clara de tu presente y de tu futuro. Estarás muy positivo en cuanto a tus planes y proyectos. Poseerás la habilidad de poder leer en el corazón de otras personas. Te unirás a otros seres humanos, por lo que eres y no por tus posesiones materiales. Números de suerte: 31, 3, 15 Palabra Sagrada: Leer CÁNCER 20 de junio – 21 de julio Te sentirás ahora poderoso y dueño absoluto de tu propia vida. Definitivamente vas a llamar la atención de todos. Te criticarán pero a ti te resbalará lo que puedan decir. Ahora vas a seguir tu propio código y no vas a acatar leyes que no surjan de tu gran corazón. Números de suerte: 19, 4, 27 Palabra Sagrada: Poder LEO 22 de julio – 21 de agosto Tú como signo de fuego estarás muy ardiente. Lo sexual y lo espiritual se mezclan en tu vida íntima, en lo muy personal. Dale infinito amor y comprensión a quien comparte tu techo. Se impone que te programes a ser un Ángel de Luz y amor para tu familia y tus buenas amistades. Números de suerte: 14, 3, 28 Palabra Sagrada: Amor VIRGO 22 de agosto – 21 de septiembre No habrá nada que desees que no se te cumpla, Virgo. Ha llegado tu momento de la verdad para poder decidir tu futuro amoroso, si es que te encuentras unido a alguien. Invitaciones a lugares de diversión no faltarán. Estarás muy solicitado tanto en tu trabajo como en lo personal. Números de suerte: 39, 15, 21 Palabra Sagrada: Verdad LIBRA 22 de septiembre – 21 de octubre Verás ahora que los vientos comienzan a soplar a tu favor y que podrás dirigir tus velas hacia un nuevo horizonte. Prográmate al éxito y lánzate a realizar tus sueños aparentemente imposibles. Demuestra al mundo tus grandes talentos y verás como el dinero fluye hacia ti. Números de suerte: 8, 1, 32 Palabra Sagrada: Programar ESCORPIO 22 de octubre – 20 de noviembre Se impone organizar, poner en orden tu mente, tu cuerpo, apariencia personal así como el concepto que tienes de ti mismo. Se acabó el engaño y ahora reina la verdad en el amor. Da comienzo una nueva vida. En el plano material, especulaciones y finanzas están brillantemente aspectadas. Números de suerte: 44, 38, 49 Palabra Sagrada: Orden SAGITARIO 21 de noviembre – 20 de diciembre Tú eres el picaflor del zodiaco y ahora lo serás aún más ya que te convertirás en el rey o la reina del romance y la conquista. La energía planetaria te otorga la oportunidad de viajar por placer o por negocio. Todo lo que realices con amor y dedicación te llevará a mayor fama y fortuna. Números de suerte: 7, 35, 9 Palabra Sagrada: Fortuna CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Has madurado, crecido mental, intelectual y emocionalmente. Tu sentido profético aumentará como nunca antes. Los conflictos entre lo que tú quieres y lo que otros exigen, acaban y terminan para ti. Vas a luchar por lo tuyo y a tu manera. Todo está a tu favor para triunfar. Números de suerte: 33, 27, 42 Palabra Sagrada: Luchar ACUARIO 20 de enero – 18 de febrero Se impone que des mayor importancia a todo lo relacionado con tu salud. Es buen periodo para llevar a cabo ejercicios y mantener una dieta sana. Con una buena disciplina, vencerás sobre achaques y molestias físicas que te han estado afectando. Atrévete a romper con lo convencional y tradicional. Números de suerte: 18, 4, 51 Palabra Sagrada: Salud PISCIS 19 de febrero – 18 de marzo No repitas viejos errores. Se impone salir de todo patrón destructivo. Aprovecha que ahora estarás más adaptable, comprensivo y más tolerante. Hay un nuevo amanecer para ti en el amor, en el matrimonio o en la unión que llevas. Cuida bien lo que te ha costado lograr. Números de suerte: 6, 10, 20 Palabra Sagrada: Comprensión Horóscopo WM por: Betty Benet Mercado Advertisement

