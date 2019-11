Walter Mercado horóscopo del día para el 10 de noviembre Mira tu horóscopo por Walter Mercado y tus números de la suerte para hoy. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estimados lectores: Nuestro querido Walter Mercado falleció este 2 de noviembre, sin embargo antes de morir nos dejó sus últimos horóscopos para el mes de noviembre, que se enviaban por adelantado a People en Español. —- ARIES 20 de marzo – 19 de abril La luna transita por tu signo en este día. Tus emociones están a flor de piel. Te sientes muy sensible a todo lo que te digan y respondes a la defensiva. Consciente de esto, trata de controlar tu carácter y no tomar nada personal. Recuerda que todo está en perfecto orden Divino. Tu afirmación de hoy: “Vivo lleno de amor, perdono y agradezco”. Números de suerte: 4, 7, 34 Palabra Sagrada: Control TAURO 20 de abril – 20 de mayo Se revuelca un asunto de tu pasado o que has mantenido escondido por un tiempo. Asuntos sin resolver aparecen para que los enfrentes con mucha valentía. Sales victorioso de todo. En el amor, sé paciente y comunícate con sinceridad, será en beneficios de ambos. Tu afirmación de hoy: “Celebro el estar vivo y toda experiencia vivida”. Números de suerte: 9, 40, 22 Palabra Sagrada: GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Día para pasarlo con amigos o socializar. Invitaciones inesperadas serán de gran disfrute, como también el impulso de celebrar o reunirte para compartir siendo tú el que planifique todo. Te mereces estos momentos. El trabajo o ciertas responsabilidades te han mantenido muy tenso. Tu afirmación de hoy: “Agradezco cada bendición que a diario llega a mí”.

Números de suerte: 46, 23, 36 Palabra Sagrada: Celebración CÁNCER 21 de junio – 21 de julio La luna en fuego te impulsa a estar activo durante este día. Te sientes motivo a terminar algún proyecto en el hogar o trabajo. Otros cancerianos enfrentarán asuntos delicados con gente un tanto difícil. Esta energía es muy positiva si deseas concretar una idea. Tu afirmación de hoy: "Nada es imposible. Yo puedo vencer cualquier obstáculo". Números de suerte: 30, 17, 22 Palabra Sagrada: Éxito LEO 22 de julio – 22 de agosto La luna en fuego altera tu carácter fuerte y como líder que eres, impones tus reglas a quienes traten de alterar tu entorno, tu reino. Sabiendo sobre esta influencia, trata de fluir y ser paciente. Que la paz y la armonía reine en este día y siempre para ti, León. El amor y las finanzas están bajo control. Tu afirmación de hoy: "Nada puede sacarme de mi paz". Números de suerte: 11, 27, 30 Palabra Sagrada: Fluyo VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre La energía planetaria de este día destaca tu intuición. La luna destaca tu magnetismo personal. Llamas la atención por tu gran personalidad. Domingo perfecto para hacer algo diferente y atrevido. En asuntos de amor te sientes muy pasional. Tu afirmación de hoy: "Mi fe se fortalece cada día más. Vivo en total protección Divina". Números de suerte: 20, 44, 16 Palabra Sagrada: Pasión LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre La Luna en tu oposición, Libra. Paciencia en todo lo que esté relacionado a asuntos del corazón, amor y relaciones. Eres una persona muy justa y te gusta el balance en todo. Hoy evita discusiones con la pareja o socio. Controla tus gastos. Se impone el que ahorres. Tu afirmación de hoy: "Soy una persona exitosa, próspera y nada me falta". Números de suerte: 1, 11, 17 Palabra Sagrada: Justicia ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Este domingo es para pasarla bien, a divertirte. La energía de la luna te impulsa a competir, salir a pasear, a practicar alguna actividad al aire libre. Necesitas cambiar de ambiente, de rutina. Prepara tus maletas. Se presenta un viaje corto en un futuro cercado. Tu afirmación de hoy: "Nada es permanente. Todo cambia y será mejor". Números de suerte: 38, 44, 15 Palabra Sagrada: Vigor SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Hoy es un día en el cual te sientes romántico, con nuevas ilusiones en el amor. Ya sea que estés unido o en busca de pareja, quieres pasarla bien junto a esa persona especial. La luna influye favorablemente para que te sientas lleno de energía, activo, emprendedor. Diviértete, Sagitario. Tu afirmación de hoy: "Soy un ser con suerte". Números de suerte: 5, 35, 27 Palabra Sagrada: Romance CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tu familia se revuelca en este día gracias a la energía de la luna. Domingo alborotoso, agitado, pero tú bajo control. Eres quien pone la paz, alegría y positivismo en todo aquel que lo necesita. Ríete de todo y goza la vida. Al amor dile Si. Al miedo dile No. Entierra los malos recuerdos del pasado. Tu afirmación de hoy: "Yo soy feliz". Números de suerte: 6, 1, 33 Palabra Sagrada: Alegría ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Muchos acuarianos gozan de la compañía y el apoyo de su familia, en especial de hermanos. La influencia de la luna puede alterar las emociones entre ustedes. Debes de controlar tu carácter algunas veces impositivo. Escucha a los demás y permite que cada uno asuma sus responsabilidades. Tu afirmación de hoy: "Acepto cada cambio con gratitud". Números de suerte: 20, 3, 15 Palabra Sagrada: Delegar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Domingo de paz y amor. Hoy agradece todo lo que eres y lo que tienes, lo que disfrutas y puedes dar compartir. La luna te hace más sensible a ayudar a otros, a velar por el bien de los demás como el tuyo propio. El amor es grande entre la familia que te rodea. Tu pareja te apoya en todo. Tu afirmación de hoy: "El amor es la energía que mueve mi vida". Números de suerte: 1, 6, 15 Palabra Sagrada: Amor

