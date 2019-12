Walter Mercado horóscopo del día para el 10 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Llamaras poderosamente la atención. Si te gusta contar historias estás en tu momento ya que publico no te faltara. Experimenta también con el canto, la poesía, el teatro o en aquello que te gusta hacer ya que estarás lleno de gracia e inspiración para acaparar la atención de todos. Números de suerte: 2, 4, 25 Palabra Sagrada: Atención TAURO 20 de abril – 20 de mayo Aprovecha la energía positiva de los planetas para poner en claro aquellos asuntos personales que han podido ocasionar distanciamiento entre tú y tu familia. No temas mostrarte vulnerable. Tus demostraciones de amor le servirán de aliento a muchos que lo necesitan. Números de suerte: 2, 18, 36 Palabra Sagrada: Demostrar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Si tienes algo que decir, dilo ahora o nunca. Organiza tus ideas y confía en que todo te saldrá a pedir de boca. Si estás soltero(a) de seguro te dejarás seducir sin problema alguno. Tu palabra se endulza, se llena de romanticismo y también de mucha pasión. Números de suerte: 30, 27, 15 Palabra Sagrada: Seducir CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Tomas mayor conciencia también de todo lo que le echas a tu cuerpo y cuidarás celosamente de tu salud. Te sentirás con deseos de divertirte sanamente junto a aquellos que amas y de seguro podrás poner de manifiesto tus dotes culinarias, así como las de buen anfitrión.

Números de suerte: 49, 23, 19 Palabra Sagrada: Manifestar LEO 22 de julio – 22 de agosto Todo trabajo o profesión que esté relacionado con la comunicación como prensa, radio, Internet te favorece tanto en el aspecto personal como material. No te excedas en tus gastos aun cuando se te facilita todo trámite de dinero así como también todo aquello que pueda devengarte ganancias. Números de suerte: 11, 8, 19 Palabra Sagrada: Facilitar VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Te llamará ahora la atención aquellorelacionado a la religión, la metafísica, lo oculto y lo espiritual. Sentirás unos deseos intensos de conocer más sobre las ciencias ocultas y de poner en práctica aquello que pueda llevarte a conocerte mejor y a superarte como ser humano y ser espiritual que eres. Números de suerte: 50, 1, 46 Palabra Sagrada: Superar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Tienes ahora magia, encanto para conquistar el corazón de la persona amada. Lo secreto, lo oculto sale a la luz y es muy posible que te enteres de cosas que ni imaginabas. Todo se transforma, cambia y ya no tendrás nada que ocultar. Expresa tus deseos que estos se te harán realidad. Números de suerte: 8, 10, 43 Palabra Sagrada: Expresar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Dale rienda suelta a toda esa creatividad que tienes dentro de ti. Si estás en busca de un nuevo empleo este es tu mejor momento para hacerlo. La energía planetaria te favorece llenándote de suerte para que solo llegue a ti lo que más te convenga. Éxitos te coronan en todo lo que emprendas. Números de suerte: 2, 31, 5 Palabra Sagrada: Suerte SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Se magnetiza tu palabra de encanto y de poder. Si tienes que reclamar algo no sigas esperando y demanda aquello que consideras justo. Despierta tus dotes creativas, escribe, manifiesta tus talentos. Ponte en contacto con amistades y familiares en el extranjero. Expande tus horizontes. Números de suerte: 22, 35, 44 Palabra Sagrada: Expansión CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Una figura de autoridad te servirá de guía para lograr glorias y triunfos. Es tiempo de realizar tus metas, de poner en acción aquello que siempre has deseado. Estarás claro en lo que deseas y de esa manera lo expresarás, lo que te llevará a conseguir reconocimientos en tu lugar de trabajo. Números de suerte: 40, 32, 28 Palabra Sagrada: Triunfo ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Las estrellas te dan luz verde para viajar por lo que te sentirás muy motivado a hacerlo. Organízate con tiempo y no tendrás problema alguno en lanzarte a la aventura de conocer nuevos lugares y aprender de otras culturas. Un nuevo amor también podría darse en tierras lejanas. Números de suerte: 12, 6, 47 Palabra Sagrada: Conocer PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo No te dejes deslumbrar por el carapacho o lo que se ve por fuera. Ve en busca de la verdadera esencia. Mantén una conexión constante entre mente y corazón. Ese tono de voz suave y sensual te llevará a conquistar muchos corazones. Cuídate de llegar a hacer promesas que no puedas cumplir. Números de suerte: 51, 41, 6 Palabra Sagrada: Conquistar Advertisement

