Horóscopo del día para el 1 de febrero Descubre lo que te deparan los astros para hoy y tus números de la suerte con tu horóscopo del día por Walter Mercado. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 19 de marzo – 19 de abril Recibe este primer día del año 2020 con mucho optimismo y agradece de antemano todas las cosas buenas que trae para ti. Es tiempo de reflexión, de hablar contigo mismo y trazarte metas. En el amor, toma las cosas con calma ya que no todo lo que brilla es oro y te mereces a alguien de 18 quilates. Números de suerte: 4, 35, 11 Palabra sagrada: Agradecer TAURO 19 de abril – 19 de mayo Cuidar de tu salud será un deber en este 2020. No más desarreglos pero sí más cuidados. Comer saludablemente se impone. Tu regente, Venus, te lleva a caer en dulces tentaciones que vienen acompañadas luego con lamentaciones. Ocúpate de demostrarle a tu pareja el amor que le tienes por medio de palabras, caricias y porque no, regalos. Números de suerte: 16, 7, 26 Palabra sagrada: Demostrar GÉMINIS 20 de mayo – 19 de junio Este será tu año para viajar y hacer nuevas amistades en otros lugares nunca antes visitados por ti. Aprovecha este primer día del año para comenzar a darle forma a tus planes futuros. No dejes para después aquello que podría dejarte buenos beneficios económicos. Pon tu brillante mente en acción. Lánzate sin miedo en nuevas aventuras. Números de suerte: 25, 2, 15 Palabra sagrada: Aprovechar CÁNCER 20 de junio – 21 de julio Da comienzo el 2020 y tú lo recibes con más ánimo de lo que despediste el 2019, que fue un año para ti de mucho trabajo y responsabilidades. Hay algo en ti que te dice que este año será uno muy bueno para ti pues vas a lograr mayor estabilidad, tanto en lo personal como en lo económico. Números de suerte: 1, 5, 47 Palabra sagrada: Estabilidad LEO 22 de julio – 21 de agosto Este es tu año para negociar y así lo demostrarás desde el primer día. No dudes en pedir ayuda, cooperación, de parte de tu familia como de tus buenas amistades. Serán muchos los que estén dispuestos a ayudarte a realizar todos esos planes que tienes en mente para este año que ya comienza. Números de suerte: 30, 28, 2 Palabra sagrada: Cooperación VIRGO 22 de agosto – 21 de septiembre 2019 fue un año de muchos retos y dificultades para ti y para muchos, pero hoy, que ya da comienzo el 2020, si le das la bienvenida con una actitud positiva verás que aquello que asegurabas era imposible se te hará realidad. Piensa en ti como si fueras un imán, atrayendo cosas buenas, bellas y positivas a tu vida y así como pienses, así será. Números de suerte: 12, 44, 3 Palabra sagrada: Atraer LIBRA 22 de septiembre – 21 de octubre La suerte de seguro estará a tu lado en este 2020. Trabajo no te faltará, lo que te asegurará una tan esperada recuperación económica. En el amor, tendrás a tu lado quien te ame, te respete, te comprenda, y sobre todo, te valore. Si meditas y buscas en tu interior, verás que nada te falta. Números de suerte: 7, 18, 31 Palabra sagrada: Buscar ESCORPIO 22 de octubre – 20 de noviembre ¿A qué le temes Escorpio? Lánzate sin miedo alguno a la aventura, a explorar lugares, conocer personas, buscar un nuevo trabajo, a estudiar, practicar pasatiempos nuevos, diferentes. Este 2020 comiénzalo haciendo algo que te saque fuera de lo común, de lo ya acostumbrado por ti. Ponle sabor a tu vida. La nueva tecnología será tu fuente de diversión. Números de suerte: 10, 25, 39 Palabra sagrada: Explorar SAGITARIO 21 de noviembre – 20 de diciembre Da comienzo el 2020 abriéndote el camino para que explores nuevos mundos. La palabra conformidad para ti no existirá. Buscarás estar en todo, cambiando, renovando, innovando y hasta protestando por todo aquello que entiendes es injusto para ti y para la humanidad. Números de suerte: 32, 6, 43 Palabra sagrada: Cambiar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Aunque el 2020 se presenta como un año fuerte para los de Capricornio, a ti nada te tumba y saldrás adelante más sabio y fortalecido. Esa misma energía planetaria que te reta, es la misma que te impulsa a conocer, a indagar, a explorar en todo lo que por años ha sido un territorio desconocido para ti. Números de suerte: 7, 13, 22 Palabra sagrada: Conocer ACUARIO 20 de enero – 18 de febrero El 2020 es un año para ti de oportunidades en todos los aspectos. Tu carrera, tu profesión cobra nueva vida. Te sentirás más inspirado, más conocedor y seguro de lo que estés realizando y lo harás con calidad. Tu trabajo será reconocido y valorado. Hoy dedícate a descansar y poner en orden tus planes. Números de suerte: 41, 3, 19 Palabra sagrada: Inspiración PISCIS 19 de febrero – 18 de marzo Tienes sobre tus hombros mayores responsabilidades y de seguro recibirás este primer día del 2020, pensando, meditando y poniendo en orden todo aquello que deseas realizar en este año que apenas comienza. Evita la ansiedad, una cosa a la vez y sobre todo con calma que poco a poco llegarás a la meta, Piscis. Números de suerte: 20 8, 11 Palabra sagrada: Calma ——— Horóscopo WM por: Betty Benet Mercado Advertisement

Close Share options

Close View image Horóscopo del día para el 1 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.