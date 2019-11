Tu horóscopo del día de Acción de Gracias El Día de Acción de Gracias tiene un significado muy especial ¡Descubre cómo será para cada signo del zodiaco! By Mayra Mangal and Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Día de Acción de Gracias tiene un significado muy especial en todos los hogares de Estados Unidos. ¡Descubre cómo será este Thanksgiving para cada signo del zodiaco con el horóscopo de Walter Mercado! ARIES

20 de marzo – 19 de abril "Agradecer debe ser diariamente el "Mantra" de todos. Es un día muy especial y tú Aries, de seguro tienes mucho de que agradecer a la vida". TAURO

20 de abril – 20 de mayo "Venus te llena de belleza en este día de Acción de Gracias. Estás en el mejor momento para manifestar tu lado artístico". GÉMINIS

21 de mayo – 20 de junio "Ser agradecido es algo que nace en ti, en tu alma. No importa cómo se presente el día, tú siempre le verás el lado positivo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN CÁNCER

21 de junio – 21 de julio "La familia es súper importante para ti, por lo que te ocuparás de mantenerlos unidos. Lúcete con tus dotes de excelente anfitrión". LEO

22 de julio – 22 de agosto "Tu belleza interior y exterior se exalta. La vida te ha dado grandes lecciones, pero también grandes recompensas y motivos para estar feliz y agradecido". VIRGO

23 de agosto – 22 de septiembre "Tú eres el hijo de la abundancia y la prosperidad y en este día de acción de Gracias te darás gusto dando y haciendo feliz a tus seres queridos". LIBRA

23 de septiembre – 22 de octubre "Ver y hacer feliz a otros es lo que te complace y en este día de Acción de Gracias te darás gusto compartiendo tanto con amigos como con familiares". ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre "No importa dónde te encuentres o si eres pobre o rico, buscarás la esencia, la verdad, lo auténtico en cada ser humano que se acerque a ti". SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre "El mundo está revuelto y hay que agradecer que aún existen seres humanos como tú, que luchan por hacer del mismo uno donde reine la paz y el amor". CAPRICORNIO

21 de diciembre – 19 de enero "Has dado a manos llenas a todo aquel que te ha necesitado y ahora te están eternamente agradecidos". ACUARIO

20 de enero – 17 de febrero "Dar las Gracias es algo que haces diariamente pero lo harás junto a tus amistades, familiares y el mundo entero, porque para ti no existen barreras". PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo "El mundo necesita de mentes positivas para despertar y unirnos en una misma causa para cuidar de nuestro planeta. En este día de acción de Gracias, no solo darás las gracias sino que repartirás amor". Advertisement

Close Share options

Close View image Tu horóscopo del día de Acción de Gracias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.