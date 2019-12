Walter Mercado horóscopo del día para el 24 de diciembre: Nochebuena Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Feliz Noche Buena! ARIES 20 de marzo – 19 de abril Esos aires navideños que se respiran te pondrán a tono con la festividad del día de hoy. Inspirarás a otros con tu jovialidad y optimismo. Alguien te sorprenderá con algo que hace tiempo deseas. Ambienta tu hogar con música alegre y festiva en esta Noche Buena. Números de suerte: 10, 40, 25 Palabra Sagrada: Inspirar TAURO 20 de abril – 20 de mayo La mañana podría resultar complicada. Antes de salir verifica tu agenda en cuanto a lugares y horarios. Recibirás sorpresas agradables y una persona por la que sientes algo especial tendrá un detalle para contigo. Que no falte en tu hogar la flor de pascua y el incienso de rosas. Números de suerte: 5, 47, 38 Palabra sagrada: Detalle GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Deja que la llama del amor arda en tu corazón. Dale gracias a Dios por todas las cosas buenas que te ha dado. Vive en constante agradecimiento. Proponte contagiar con tu alegría a todos los que se encuentren cerca de ti y que no falte en tu hogar el tradicional árbol de navidad. Números de suerte: 22, 45, 37 Palabra sagrada: Gracias CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Hoy déjate llevar por la corriente. Cáncer, ya que eso que otros planifiquen será lo que a ti te convenga. Sal fuera de lo establecido y estrena algo nuevo al vestir. Deja espacio en tu vida para que ocurra lo inesperado. Regala a otros tu compañía, tu amor y tu alegría, Libra. Números de suerte: 18, 13, 21 Palabra sagrada: Espacio LEO 22 de julio – 22 de agosto Si tienes planes de viaje hoy, verifica de antemano todo lo relacionado al mismo. Organízate para que puedas disfrutar de las fiestas. Lleva a cabo todo preparativo temprano en la mañana. Demostrarás mayor pasión hacia tu pareja. Estarás muy atractivo en esta Noche Buena. Números de suerte: 42, 3, 22 Palabra sagrada: Atracción VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Divide sabiamente el tiempo porque la familia demandará más de ti. No te preocupes tanto por esos regalitos de última hora. Un beso, un abrazo y unas palabras saturadas de amor son los mejores regalos que puedas ofrecer a tus seres queridos. Quítate la presión de querer impresionar a otros. Números de suerte: 37, 20, 9 Palabra sagrada: Ofrecer LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Evita caer en situaciones de tensión o estrés. Date un baño de especias temprano en el día para que te relajes. Deja atrás lo que no se pudo hacer. Envuélvete en la magia de este día tan especial. No permitas que la prisa de última hora arruine tu Noche Buena. Disfruta de la buena compañía. Números de suerte: 19, 5, 39 Palabra sagrada: Relajar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Esa fiesta o reunión social de hoy, estará cargada de muy buenas sorpresas para ti. Brillarás ante los ojos de todo el que te conozca. Tus admirables talentos o cualidades se harán notar. No tendrás que esforzarte por impresionar a nadie, todo se dará con naturalidad. Números de suerte: 48, 17, 4 Palabra sagrada: Sorpresas SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre El compartir será tu mayor alegría y satisfacción. Disfrutarás de la compañía de tus familiares y amigos en el calor de tu hogar. Tu naturaleza caritativa te pone en contacto con aquellos que padecen de hambre física y espiritual. El ayudar a otros es lo mejor que puedes ofrecerle. Números de suerte: 7, 10, 5 Palabra sagrada: Ayudar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tu sentido de flexibilidad se agudiza. Cuídate de gastar más de lo que debes o puedes, especialmente en un día como hoy. Concéntrate en tu hogar, en tu familia y en crear para ambos un ambiente de armonía y de paz en esta noche Buena. Música y flores de pascua no deben faltar en tu hogar. Números de suerte: 25, 10, 31 Palabra sagrada: Crear ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero La noche se presenta para disfrutarla por lo que debes de conservar tus reservas de energía. Alguien mayor que tú te dará una agradable sorpresa. Recibirás regalos de amor, dinero y buenos deseos. Te sentirás muy unido a tus seres queridos y se lo demostrarás con palabras y gestos. Números de suerte: 5, 30, 16 Palabra sagrada: Demostrar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Estarás muy creativo y harás maravillas al momento de decorar tu hogar, tu ambiente. Tu reputación de ser un excelente anfitrión te llevará a entretener o ser el alma de la fiesta en esta Noche Buena. El amor en todas sus facetas te estará rondando. Aprovecha toda oportunidad. Números de suerte: 50, 1, 32 Palabra sagrada: Entretener Advertisement

