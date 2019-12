Horóscopo para Aries 2020 Dinero, trabajo, amor y salud: mira lo que le deparan los astros a los nacidos bajo el signo de Aries para este 2020. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aquí está el horóscopo de Aries para el 2020

19 de marzo – 19 de abril Panorama Astrológico Marte, tu planeta regente, resalta tu carácter de líder, de guerrero. Lucharás contra viento y marea ante quien se oponga a la realización de tus metas para este año 2020. En lo personal como profesional, librarás grandes batallas. Estás decido a estabilizarte en el amor, así como en lo profesional y económico. El perder tiempo y energía con gente tóxica o que no aportan nada positivo a tu vida, acabó. Tanto los eclipses como los movimientos planetarios, de planetas tales como Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter serán claves para tu progreso y éxito en aquello que te has propuesto hacer en estos próximos doce meses. Amor y Romance El amor te llama, te busca donde quiera que te encuentres. Existe una persona que necesita mucho de ti y esa dependencia podría crear una situación comprometedora para ti. Es tiempo de nuevos comienzos. Aquello que no te hace feliz, lo sacarás de tu vida. Entiendes que si no puedes amar a quien te ama, le darás libertad. Para ser feliz en el amor, ambos tienen que sentir amor, respeto y compromiso el uno por el otro. Las relaciones superficiales terminan y se quedará contigo quien te demuestre con gestos y palabras lo especial que eres para él o ella. Tu hogar y familia se ven tocados por los eclipses lunares y solares. Días antes y después de estos, trata de ser paciente y comprensivo con hijos, hermanos y en especial con padres o figuras de autoridad. Protege tu núcleo familiar ya que aun cuando no estén de acuerdo el amor que los une siempre perdurará. Finanzas y Trabajo Abres el año 2020 con Urano retrógrado en tu mansión del dinero hasta el día 10 donde ya tendrás un respiro en asuntos económicos. En el 2019 ganaste lo suficiente para sobrevivir, en este periodo que comienza, tendrás para distraerte y también para invertir en bienes raíces o abrir cuentas de ahorro para tu retiro o futuro inmediato. Estarás pensando en tu estabilidad económica a largo plazo y corto plazo. Saturno y Plutón retrógrados en tu mansión de éxitos y carrera profesional te presentan grandes retos. Júpiter, retrógrado desde mayo hasta septiembre, le añade aún más trabajo y esfuerzo en todo lo que hagas para ganar dinero, honores y reconocimientos. Mercurio, directo o retrógrado, tocará tu vida social. Estarás más selectivo al momento de compartir tu tiempo libre. Si deseas viajar, irás a lugares nuevos. Se presentan muchos viajes tanto de trabajo como de placer. Venus favorecerá aún más esta tendencia. Irás a donde puedas hacer dinero. Mi consejo para ti en el 2020 Ya que este nuevo año 2020 será para todos en general un periodo de grandes cambios y ajustes personales, económicos y políticos, yo te recomiendo a ti, Aries, luchar sin miedo alguno por tus ideales, por el amor que deseas vivir y por tu estabilidad financiera actual. Lo que hagas marcará tu futuro. En el amor sé justo. Evita romper corazones y no permitas que rompan el tuyo. No le hagas a nadie lo que no deseas te hagan a ti. Ocúpate de ti, de tu persona. Date a respetar y defiende tu derecho a ser feliz. Cultiva la fe en ti mismo y la divinidad que hay en ti manifestará sentimientos bellos, resaltará el amor y la compasión por ti y por los que amas. Advertisement

Close Share options

Close View image Horóscopo para Aries 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.