El Niño Prodigio revela sus predicciones para el 2023 según el horóscopo chino El 2023 será el año del Conejo de Agua, ¡mira lo que significa y conoce las predicciones anuales signo por signo! El año del Conejo de Agua Tras varios años de renovación, reestructuración y cambios en el orden político, económico y social, el Conejo de Agua viene a gobernar el 2023 con una energía cálida de sencillez, amabilidad y comprensión. Según el Horóscopo Chino, este signo representa la fertilidad, la velocidad y la agilidad. Se considera la personificación del principio Yin, que se refiere al elemento Madera. Es un animal completamente pacífico con el cual se vaticina un periodo donde las luchas serán, en su mayoría, intelectuales y, adicionalmente, promete mucha estabilidad y prosperidad. Tanto a nivel individual como colectivo es momento de sanar viejas heridas, recuperar el equilibrio que se ha perdido y establecer poderosas metas para el futuro. La unión armoniosa entre los elementos agua y madera activarán flujos energéticos muy positivos que, usados de forma inteligente, nos ayudarán a ampliar el desenvolvimiento en las diversas áreas de nuestra vida. Los matrimonios, embarazos, la conformación de familia, la adquisición de casa, la conformación de hogar y todo lo relacionado con los vínculos más personales e íntimos tendrán un buen augurio para establecerse y fortalecerse sin influencias negativas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la energía frágil del Conejo de Agua podría volvernos vulnerables ante las dificultades, aumentando la sensibilidad y el temor al fracaso. Durante el 2023, se recomienda el uso de colores brillantes e intensos como el azul, rojo o rosa. El amarillo o dorado también será muy importante porque representa el lujo y la prosperidad. Evita los tonos oscuros como el negro o el marrón que, según la cultura oriental, atraen la negatividad. 2023 Año del Conejo de Agua según el Horóscopo chino Credit: Getty Images ¿Qué pasó en otros años del Conejo? Estos son algunos de los acontecimientos más representativos que han ocurrido en otros años del Conejo, correspondientes al Horóscopo Chino. 1951: en Nueva York, la ONU crea el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y también se inaugura oficialmente la sede de las Naciones Unidas. 1963: el presidente de Estados Unidos, el demócrata John F. Kennedy es asesinado en Dallas (estado de Texas). 1975: en España, muere el dictador Francisco Franco. Finaliza la dictadura franquista y comienza la Transición. 1999: en Colombia, un terremoto de magnitud 6,4 en la escala de Richter destruye las ciudades colombianas de Armenia, Pereira y municipios aledaños, dejando más de 2500 muertos. 2011: en la Ciudad del Vaticano, el papa Benedicto XVI beatifica a su predecesor, el papa Juan Pablo II y, al día siguiente, Estados Unidos anuncia la muerte de Osama Bin Laden en un tiroteo en Pakistán debido a un asalto de tropas de élite estadounidenses. RATA:

Para los nacidos bajo el signo de la rata se viene un periodo en el que tendrán que estar muy alertas a todo lo que ocurre en su entorno. Será un excelente momento para que manejen las emociones con cautela y, antes de dejarse llevar por los impulsos, utilicen el pensamiento para tomar las decisiones más convenientes. Durante el 2023, tendrán el propósito de mejorar su bienestar y calidad de vida. Especialmente si a estas alturas ya han conformado un hogar que incluye hijos. A nivel de salud, podrían llegar a sentirse muy agotados con la rutina del día a día, así que será muy importante que se le brinde al cuerpo el descanso que merece. BUEY/BÚFALO:

Los nacidos bajo este signo se sentirán más seguros y confiados en este nuevo año, ya que la influencia del Conejo de Agua los inspira a trazarse metas muy ambiciosas, pero bajo la convicción de que "el que quiere, puede". A nivel de relaciones amorosas serán muy cautelosos a la hora de dar ciertos pasos, ya que las experiencias fallidas del pasado los hará tomar precauciones para no sufrir nuevamente traiciones al corazón. La economía prosperará conforme vayan aumentando las responsabilidades laborales. Es posible que, por el gran número de compromisos que surjan, tengan que acudir a la ayuda de otra persona.A nivel de salud, habrá una gran tendencia al sedentarismo, debido a que la mayor parte del tiempo estarán dedicados a la familia, al trabajo y a los espacios de ocio que puedan presentarse. TIGRE:

Para los nacidos bajo el signo de tigre se viene un periodo en el que será primordial recoger la cosecha del trabajo duro que han realizado en años anteriores. Ahora los esfuerzos serán recompensados. A lo largo de este año, los de Tigre tendrán que enfrentar grandes retos y desafíos a nivel de relaciones amorosas, especialmente aquellos que estén solteros, ya que encontrar una persona que tenga ideales afines no será tarea fácil. Los ahorros serán necesarios para mantenerse alejados de las crisis, así que mi recomendación es que no despilfarren sus recursos. Tendrán energía de sobra para utilizarla en cualquier momento y área de su vida. Especialmente cuando se trate de vivir experiencias diferentes y que rompan con su rutina diaria. CONEJO:

La suerte estará de la mano de los conejos en este 2023. Tendrán éxito a nivel laboral, profesional, personal y familiar. Será una atmósfera en la que se sentirán auténticamente felices. El elemento agua estimulará todas las emociones para los nacidos bajo este signo. Habrá mucha tendencia a dejarse llevar por los impulsos. No habrá razones para que se sientan inseguros a nivel económico, debido a que las energías del 2023 se prestarán para que el dinero crezca y se multiplique. El ejercicio se convertirá en un gran hábito para ellos, debido a que buscarán canalizar su energía de alguna forma y la actividad física será una excelente opción. DRAGÓN:

Durante este año los nacidos bajo el signo del Dragón actuarán de forma más lenta y controlada. Van a priorizar la salud mental y el bienestar físico antes que cualquier cosa. A nivel de relaciones amorosas, durante este periodo los dragones buscarán crear vínculos mucho más fuertes que les inspiren confianza y estabilidad. En la economía habrá que saldar ciertas deudas que vienen arrastrando del pasado para que puedan abrirse paso a nuevas oportunidades de inversión o emprendimiento. La vitalidad para los nacidos bajo este signo estará en su máximo esplendor durante este periodo, sin embargo, en algunos momentos experimentarán una pereza inusual que podría retrasar algunas de sus tareas o actividades. SERPIENTE:

A los nacidos bajo el signo de la serpiente se les avecina un periodo de mucha paz interior. Habrá muy poco riesgo de que entren en conflicto con otras personas, ya que manejarán una actitud muy pacífica y altruista. Para las parejas, los cambios y planes espontáneos ayudarán a que la llama se avive y puedan reencontrarse con esos detalles que los llevaron a enamorarse en primer momento. Durante este año será importante que establezcan ciertas metas y propósitos que deben cumplir para que puedan mantener una estabilidad económica próspera a lo largo de todo el año. Su filosofía de vida les permitirá encontrarse con un lado de su personalidad que tenían olvidado. Esto los ayudará a equilibrar ciertas emociones y sanar heridas del pasado que están relacionadas directamente con padres, hermanos o abuelos. CABALLO:

A los nacidos bajo este signo los motivarán las dificultades que se lleguen a presentar durante el 2023 porque esos retos y desafíos los impulsarán a llegar a la cima.Aquellos que tengan pareja, buscarán proteger sus relaciones y mantenerlas alejadas del ojo destructivo de las redes sociales o de los comentarios de personas malintencionadas. A nivel económico, estarán muy enfocados en las ganancias que pueden conseguir gracias a sus esfuerzos y sacrificios. A nivel de salud tendrán que cuidarse de esfuerzos que involucren la zona lumbar o de la espalda, ya que estarán propensos a sufrir lesiones. Cuanto más prudentes sean, más fácil les será llevar una mejor calidad de vida. CABRA:

Durante esta temporada los nacidos bajo el signo de la cabra podrán disfrutar la vida justo como deseen. Se sentirán seguros y protegidos en cada paso que den. A nivel de relaciones sentimentales, aquellos que se encuentren solteros no se comprometerán a la ligera y se tomarán su tiempo para pensar qué es lo que realmente quieren para sus vidas. El manejo del dinero les vendrá bastante bien si escuchan a su intuición porque, aunque parezca un método arriesgado, las decisiones que tomen estarán muy bien sustentadas y resultarán de forma exitosa. Las actividades físicas no estarán en el centro de atención, pero de vez en cuando les vendrá bien mover el cuerpo, ya sea a través del ejercicio físico o realizando cualquier otro deporte que sea de su agrado. MONO:

Durante el 2023 a los nativos del signo del mono se les abrirán las puertas para alcanzar el éxito en diversas áreas. Tendrán la mente particularmente aguda. Muchos de los monos tendrán ansias de libertad y algunos de ellos van a buscar soltar relaciones que les impiden mostrarse tal cual como son. A nivel económico, los monos estarán al servicio de los demás y se dedicarán a apoyar algunas causas sociales, especialmente las que trabajen por el bienestar y cuidado de animales abandonados o maltratados.En la salud, es muy importante que los nacidos bajo este signo comprendan la importancia de hacerse chequeos periódicos, independientemente si cuentan con un gran estado físico. GALLO:

Los nacidos bajo el signo del gallo iniciarán el 2023 con un poquito de recelo porque no han tenido una mirada muy optimista últimamente. Llegarán buenas noticias de la mano de personas cercanas y algunos bloqueos económicos irán desapareciendo para activar la prosperidad. A nivel sentimental, prevalecerá la razón antes que la pasión, debido a las últimas decepciones amorosas que han tenido. En el 2023 tendrán la oportunidad de fortalecer lazos afectivos. A nivel económico será muy importante que apliquen la ley de la atracción y concentren sus energías en aquello que desean para sus vidas. Será importante que durante este periodo presten especial atención a todo lo relacionado con la garganta y las vías respiratorias. Los cambios de temperatura podrían ser muy dañinos, así que, en lo posible, sería mejor evitarlos. CERDO:

Los buenos aires del conejo de agua acompañarán a los nacidos bajo este signo y las leyes del karma se encargarán de poner en su lugar a todas las personas que en algún momento los quisieron dañar física o emocionalmente. Durante el 2023 aquellas personas que estén en pareja tendrán el deseo de revivir las emociones que experimentaron al iniciar la relación. También podrán recargar baterías y reorientar sus energías para buscar métodos mucho más efectivos que los ayuden a multiplicar sus ingresos. A lo largo del 2023 contarán con una gran salud mental gracias a la confianza en sí mismos y a la convicción de querer hacer las cosas bien. PERRO:

Gracias a las buenas influencias del Conejo de Agua, los nacidos bajo este signo se sentirán muy afortunados y con ganas de salir adelante. A nivel de amor, habrá una atmósfera que los hará sentir mucho más cómodos con las decisiones que tomen y con las personas que tengan a su lado, en caso de que tengan pareja. Aquellos que se encuentren solteros, también se inclinarán a mostrarse un poco más confiados con aquel que intente ganarse su corazón. En lo que respecta al dinero, los gobernados por el signo del Perro tendrán que ser muy astutos con la forma en que manejan sus recursos económicos. En cuanto al bienestar, es importante que se enfoquen principalmente en cualquier molestia ocasionada a nivel gástrico. Esta zona del cuerpo será la más sensible a somatizar cualquier tipo de emoción; tristeza, rabia, estrés.

