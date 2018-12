Tu horóscopo para abril 16 y tus números de la suerte por Walter Mercado

ARIES

22 de marzo – 20 de abril



Sales de compromisos financieros sin mayor dificultad. Como buen guerrero no hay quien te venza. Para ti la palabra imposible no existe. Todo marchará como tú así le has pedido al universo. Gozas de buena salud y dinero. Evita juzgar o criticar a nadie, ni hablar a espaldas de otros.

Tu afirmación para el día de hoy: “Yo puedo lograr con éxito todo aquello que me proponga”.

Números de suerte: 3, 4, 15

Palabra sagrada: Culminación

TAURO

21 de abril – 21 de mayo



Domingo de relajarte y buscar la paz. Liberas de tu interior todo lo que te abrumaba para darle espacio a cosas nuevas y positivas. La opinión de los demás no te debe de afectar. Tomarás acción según los dictados de tu corazón, de tu intuición y para tu bienestar. Evita los excesos en todo.

Tu afirmación para el día de hoy: “Hoy decido ser feliz”.

Números de suerte: 8, 49, 2

Palabra sagrada: Admiración

GÉMINIS

22 de mayo – 21 de junio

Tu vida social cobra mucha importancia este domingo y toda la semana. Invitaciones, cartas, emails, no faltarán. Alguien te demostrará lo mucho que te quiere de una manera muy especial que tocará las fibras de tu corazón antes herido. Las estrellas te vaticinan mejor salud y nuevos logros profesionales.

Tu afirmación para el día de hoy: “Vivo lleno de bendiciones”.

Números de suerte: 6, 48, 44

Palabra sagrada: Bondad

CÁNCER

22 de junio – 23 de julio

El ser sincero, honesto se impone. Lo que no funcionó en el pasado ahora regresa a tu vida para que lo arregles o le des la despedida. Controla esos ataques de ira que tanto daño te hacen. El estar en paz contigo mismo deberá ser tu prioridad.

Tu afirmación para el día de hoy: “Me rodeo de todo lo que me da amor, paz y abundancia”.

Números de suerte: 33, 26, 14

Palabra sagrada: Compromiso

LEO

24 de julio – 23 de agosto

La energía planetaria favorece el que desarrolles esas ideas únicas que tienes en mente y las hagas realidad. Comparte lo que tienes y ya no uses o necesites con los demás para que siga fluyendo la abundancia hacia ti. Sé más generoso y caritativo. Gozas de un poder seductor y magnetismo irresistible.

Tu afirmación para el día de hoy: “Mientras más doy, más recibo”.

Números de suerte: 11, 21, 17

Palabra sagrada: Satisfacción

VIRGO

24 de agosto – 23 de septiembre

Experiencias pasadas, recuerdos o memorias te inclinarán a tomar una gran decisión. Disfrutas de aventuras nuevas y muy riesgosas. Te lanzas al romance sin pensarlo dos veces, sin importarte las consecuencias. Seduces con tus palabras y con tu lenguaje corporal. Tu buen sentido del humor conquista a todos.

Tu afirmación para el día de hoy: “Me siento seguro y a salvo”.

Números de suerte: 30, 31, 32

Palabra sagrada: Determinación

LIBRA

Te has abierto a grandes realidades últimamente. Has conocido otros mundos ajenos a ti, diferentes maneras de pensar y una nueva filosofía de vida. A partir de hoy, te amarás más. Tú vales mucho y buscas estar rodeado de personas valiosas también. Basta de dar sin recibir o de suplicar y de mendigar amor.

Tu afirmación para el día de hoy: “Soy una persona con suerte”.

Números de suerte: 5, 37, 22

Palabra sagrada: Sabiduría

ESCORPIO

24 de octubre – 22 de noviembre

Día de cumplir contigo y con los demás. Acuérdate de tus promesas para con la familia, tus hijos o dependientes y no descuides tus compromisos financieros. Aprende a delegar responsabilidades en otros. Un viaje inesperado o una visita del extranjero te llena de nuevas ganas de vivir, de motivación y de amor.

Tu afirmación para el día de hoy: “Yo soy feliz”.

Números de suerte: 22, 38, 49

Palabra Sagrada: Liberación

SAGITARIO

23 de noviembre – 22 de diciembre

Vives preocupado y ansioso por todo lo que tu mente crea. Evita sufrir por lo que todavía no ha pasado. Exiges libertad e independencia. Todo tiene que hacerse a tu modo. Manifestarás un comportamiento agresivo y muy dominante. Recuerda, que como trates a los demás, así serás tratado.

Tu afirmación para el día de hoy: “Disfruto de cada día lleno de paz y amor”.

Números de suerte: 23, 29, 33

Palabra sagrada: Reconocimiento

CAPRICORNIO

23 de diciembre – 20 de enero

Momento perfecto para interactuar con niños y adolescentes por tu gran dinamismo y espíritu de superación. Deseas descubrir nuevas costumbres, religiones y filosofía de vida de otras personas. Conocerás personas que cambiarán tu estilo de vida.

Tu afirmación para el día de hoy: “Disfruto de cada día lleno de paz y amor”.

Números de suerte: 11, 20, 32

Palabra sagrada: Renovación

ACUARIO

20 de enero – 19 de febrero



Llegó el momento de cortar el cordón umbilical que te ata a padres o a personas sobre protectoras. Te exigirás mucho a ti mismo y a los demás. El estar en paz contigo mismo deberá ser tu prioridad para finales de esta semana y para siempre. Proponte hacer como ejercicio diario el abrazar y besar a tus seres queridos.

Tu afirmación para el día de hoy: “Soy una persona exitosa”.

Números de suerte: 15, 19, 31

Palabra sagrada: Evolución

PISCIS

20 de febrero – 21 de marzo

Para ti tu apariencia, tu imagen, el lucir bien es importante. Cuida tu dieta y evita el aumento de peso. El amor te reserva sorpresas inolvidables. Renuncia a estar quejándote de todos y de todo, esto sólo te lleva a llenarte de mala energía y negatividad.

Tu afirmación para el día de hoy: “Renuncio a cualquier situación que no aporte paz a mi vida”.

Números de suerte: 1, 6, 9

Palabra sagrada: Aceptación