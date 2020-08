El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 5 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llegó el ombliguito de la semana, mi gente bella. Les cuento que este día estará marcado por un alto nivel de sensibilidad debido a que la Luna se encuentra en el signo de Piscis, en su casa 4, que representa el hogar, la vida familiar y todas nuestras raíces. Esta casa se asocia directamente con el signo de cáncer y ambos pertenecen al elemento agua, por tal razón no te sorprendas si te sientes muy apegado a tus seres queridos o incluso nostálgico si acaso no puedes estar cerca de tus personas favoritas. Será muy importante que equilibres estos sentimientos para que no entres en periodos de tristeza o depresión. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “EQUILIBRO MIS EMOCIONES CON INTELIGENCIA” Si hoy, 5 de agosto, estás de cumpleaños… Será un muy buen año para ti. La confianza en tus propios talentos se afianzará, tus ingresos aumentarán como lo habías planeado. Disfruta más de la vida y haz inversiones para vivir con seguridad económica. La Copa de la Suerte: 1, 17, 32, 47, 75, 96 Aries: Hoy te mostrarás un tanto frío, como si no te preocupara nada y esto lo notará principalmente tu pareja, si la tienes. Tendrás que pensar un poco más en cómo se sienten aquellos que tienes a tu alrededor, porque puedes estar hiriéndolos de forma inconsciente. Tauro: Se te presentará una situación bastante compleja y eso te sacará de tus casillas. Siento que estará involucrada una persona que no te cae muy bien y será la cereza del pastel. Eso te llevará a actuar de forma impulsiva, así que tendrás que medirte y ver hasta dónde vale la pena llegar. Géminis: Un buen amigo o amiga te invitará a una fiesta, a una reunión social o a un evento importante con un grupo selecto, pero tendrás que pensar bien si vale la pena tomar el riesgo. Tendrás sorpresas agradables y tu capacidad para conquistar te hará brillar en todo momento. Cáncer: Hoy no vas a improvisar, tendrás todo escrito en tu libreta o celular y no te irás a descansar hasta que hayas terminado hasta el último de tus compromisos. Todos tus esfuerzos pronto se verán recompensados porque estás y seguirás haciendo las cosas muy bien. Leo: Hoy tendrás una jornada en la que vas a terminar muy agotado física y mentalmente. También vas a sacar un espacio para reflexionar y revisar si todo lo que estás haciendo vale la pena. Un espacio de diversión sana te vendrá muy bien. Virgo: No te vas a dejar engañar por personas de tu entorno que intentarán convencerte con proyectos que son como castillos de naipes. No es el tiempo propicio para realizar inversiones y tú tendrás ese pálpito. Tu instinto te lo dice y serás muy precavido. Libra: Tu vida privada se encuentra dominada por una sensación muy placentera y la gente reaccionará de forma muy positiva ante ti. Será un gran día para conquistar y dejarse amar de aquella persona que tiene muy buenas intenciones contigo. Atiende a las señales y deja que todo fluya. Escorpio: A tu escritorio llegarán unos papeles que te dejarán un poco preocupado. ¡Es algo que no te esperas, pero que tiene solución! Tendrás que asesorarte de alguien que sea experto en el tema y no te dejes llenar la cabeza de patrañas de quienes quieran hacerte sentir mal. Sagitario: Conocerás a un nuevo amigo que tendrá mucha importancia en tu vida diaria. Será una buena decisión si dejas que entre en tu círculo de amistades porque verás el gran corazón que posee. Deja que las cosas sigan su curso y en el futuro me darás la razón. ¡Ya verás por qué te lo digo! Capricornio: Hoy todo lo que tiene que ver con tu vida personal va a transcurrir con mucha normalidad. Sentirás que has logrado equilibrar cada uno de tus intereses y eso te llenará de paz y armonía. También encontrarás un objeto personal muy valioso que dabas por perdido. Acuario: Estarás muy emocionado porque tienes un proyecto entre manos que te reportará muchos beneficios. Déjate asesorar por gente que entienda sobre el tema y verás cómo todo comienza a marchar mejor. Si algo no llega a salir bien, entonces necesitarás más tiempo. Pero no dejarás de creer en ti. Piscis: Ahora no te vas a arriesgar a tener problemas importantes y menos en tu lugar de trabajo o con tus colaboradores. Te darás cuenta que esta es una forma útil para sacar adelante tus propósitos profesionales. También se abrirá la puerta de una oportunidad que vienes esperando.

