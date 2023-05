Fragancias que debes usar para ser más atractivo, según tu signo del Zodiaco El Niño Prodigio revela cuál es la fragancia que te conviene elegir para atraerlos a todos, ¡como abejas a la miel! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tú sabes bien que los perfumes, desde los aromas profundos y misteriosos hasta las esencias más frescas y románticas, tienen el inmenso poder de provocar atracción. Así que yo te diré cuál es la fragancia que más te conviene según tu signo para atraer el amor. Aries: Tus esencias preferidas son las sexys, pero no demasiado fuertes como algunas fragancias orientales. Tauro: Este es un signo elegante y refinado por naturaleza y la magnolia lo representa perfectamente. Con personalidad decidida y sensual los aromas como las rosas, orquídeas y lirios acentuarán tu lado sexy. Géminis: Te gustan las fragancias que te hagan oler limpia y fresca. Tus esencias preferidas son a base de frutas y flores. Cáncer: A ti te encantan las esencias florales chispeantes y que te hagan sentir fresca y femenina como el perfume de lirios o azucenas. Leo: Tu perfume ideal lleva una pizca de musk y flores, como el crisantemo. Virgo: Te gustan las esencias suaves de flores silvestres, frutas o algo fresco como el limón. Libra: Te gustan las esencias sutiles y muy femeninas como ser un bouquet floral o un perfume de rosas. El Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Las fragancias que uses deben ser intensas y sensuales, con un toque oriental como el pachulí o el sándalo. Sagitario: A ti te gustan los perfumes que te hagan sentir fresca como el aroma a pasto o lluvia y el perfume de laurel. Capricornio: Prefieres las fragancias cálidas y seductoras. Tu perfume es el narciso y también las fragancias que te envuelvan. Acuario: Tus fragancias son vibrantes y románticas y te gustan los perfumes con mezclas de menta, jengibre y nardo. Piscis: Te encantan las esencias glamorosas y adoras los perfumes florales como la violeta o fragancias con olor a vainilla.

