¡Sexy! Como a las celebridades que nacieron bajo el signo del Tigre Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eva Mendes y Penélope Cruz Credit: Getty Images El 2022 será el Año del Tigre de Madera. Penélope Cruz, Lady Gaga, Eva Mendes nacieron bajo este signo, ¡conoce cuáles son sus atributos! Empezar galería El año del Tigre de Agua Horóscopo chino signo del tigre Credit: Getty Images "El martes 1 de febrero, comenzará para el Calendario Chino el año del Tigre de Agua que durará hasta el 21 de enero del 2023", explica El Niño Prodigio, astrólogo de cabecera de People en Español sobre el ciclo que se avecina. "Será un año muy explosivo, dinámico y poderoso gracias a la figura del Tigre. Su simbología se asocia a la creatividad, la inventiva e innovación; su resistencia, vigor, fuerza, autoestima y determinación". 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Eva Mendes Eva Mendes Credit: Getty Images Según los astrólogos los nacidos bajo el signo del Tigre son valientes, asertivos, de temperamento corto y my generosos. La actriz de sangre cubana Eva Mendes es un Tigre de Madera que nació el 5 de marzo de 1974. 2 de 11 Ver Todo Penélope Cruz Penélope Cruz Credit: Getty Images La actriz madrileña nació el 28 de abril de 1974 y también es un Tigre de Madera , ¡miau! 3 de 11 Ver Todo Anuncio Megan Fox Megan Fox Credit: Getty Images La prometida del rockero Machine Gun Kelly es un Tigre de Fuego porque nació el 16 de mayo de 1986. 4 de 11 Ver Todo Reina Isabel II Reina Isabel II Credit: Getty Images La monarca británica es otro Tigre de Fuego y nació un 21 de abril de 1926. 5 de 11 Ver Todo Lady Gaga Lady Gaga Credit: Getty images La actriz ganadora al Oscar es otro Tigre de Fuego, pues nació el 28 de marzo de 1986. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tom Cruise Tom Cruise Credit: Getty Images El actor y productor no oculta su fuerza felina: es un Tigre de Agua, nacido un 3 de julio de 1963. 7 de 11 Ver Todo Olivia Colman Olivia Colman Credit: Getty Images La laureada actriz de cine, teatro y televisión es un Tigre de Madera por haber nacido un 30 de enero de 1974. 8 de 11 Ver Todo Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Credit: Getty Images El ganador al Oscar no oculta la garra felina y es un Tigre de Madera al haber nacido el 11 de noviembre de 1974. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Demi Moore demi moore Credit: Edward Berthelot/Getty Images La ex de Bruce Willis es otro Tigre de Agua y también nació un 11 de noviembre, pero de 1962. 10 de 11 Ver Todo Drake Drake Credit: Getty Images El cantautor canadiense ganador del Grammy nació el 24 de octubre de 1986 y es un Tigre de Fuego ¡grrr! 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Sexy! Como a las celebridades que nacieron bajo el signo del Tigre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.