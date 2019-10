Famosos que son EscorpioFamosos que son Escorpio By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent; Joe Scarnici/FilmMagic Los nacidos bajo el signo de Escorpio derrochan sex-appeal ¡Conoce la lista de famosos que son de este signo! Empezar galería Gaby Espino Image zoom Mezcalent La actriz, madre y empresaria de belleza llegó a este mundo un 15 de noviembre de 1977 en Caracas, Venezuela. Advertisement Advertisement Kate del Castillo Image zoom Joe Scarnici/FilmMagic La protagonista de La reina del sur (Telemundo) inicia la temporada de los escorpiones con su cumplenañoa, que se celebra el 23 de octubre. Angélica Vale Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images La hija de Angélica María llegó al mundo un 11 de noviembre de 1975 en Ciudad de México. Advertisement Chyno Miranda Image zoom Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) El nacido en La Guaira, Venezuela, comparte fecha de cumpleaños con su colega y compatriota Gaby Espino: Noviembre 15. Kendall Jenner Image zoom Frederick M. Brown/Getty Images La nacida un 3 de noviembre de 1995 en Los Ángeles, California, es un ejemplo puro de la mujer Escorpio: enigmática, segura de sí misma y dueña de un sex-appeal inigualable ¡Grrr! Daisy Fuentes Image zoom Jason LaVeris/FilmMagic La presentadora y empresaria de moda nació un 17 de noviembre de 1966 en La Habana, Cuba. Advertisement Advertisement Advertisement Katy Perry Image zoom Raymond Hall/GC Images Otra escorpiona que derrocha sensualidad y cuyo onomástico se celebra el 25 de octubre. Jorge Bernal Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Esta estrella de Suelta la sopa (Telemundo) nació un 10 de noviembre de 1975, en La Habana, Cuba. Hillary Clinton Image zoom Andrew Toth / Stringer/Getty Images Octubre 26 de 1947 es el día que vio nacer a la excandidata presidencial y esposa de Bill Clinton, quien vio la primera luz en Chicago, Illinois. Advertisement Advertisement Advertisement Ryan Gosling Image zoom Matt Winkelmeyer/Getty Images for SXSW El canadiense nació un 12 de noviembre de 1980 en la provincia de Ontario. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

