El resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado: el Sol entra en el signo de Virgo Predicciones de Walter Mercado para los signos: llegan cambios con la entrada del Sol en el signo de Virgo. La semana del 20 al 26 de agosto llega cargada de importantes eventos astrales. El día 21 Venus entra en el signo de Aries. Y el 23 el Sol hace su llegada triunfal al signo de Virgo. Bajo la influencia de Venus en Aries sentiremos el impulso de demostrar nuestro cariño de formas sencillas y con pequeños gestos. Virgo es un signo de Tierra que aunque sensual es sumamente pragmático y baña el aspecto romántico de nuestras vidas de una luz sumamente clara: veremos las cosas como son. La llegada del Sol al signo de Virgo arroja luz sobre aquellos aspectos de nuestras vidas que queremos cambiar pero no hemos sabido cómo lograrlo. Los viajes, cuestiones laborales y de salud se verán iluminados y resplandecerán bajo el brillo el Astro Rey. ¡Mira el resumen semanal del horóscopo diario por Walter Mercado! ARIES

20 de marzo – 19 de abril Venus en tu casa sexta vendrá a enfatizar tu buena salud. El tomar consciencia de lo que comes, lo que tomas y lo que piensas es muy importante para mantenerte en óptimas condiciones. El Sol enfoca su luz, su energía hacia todo lo que esté relacionado con tu salud. Te sentirás lleno de energía y vitalidad, Aries. Serás un torrente de energía pura TAURO

20 de abril – 20 de mayo Como muchos has estado en aguas turbulentas, tratando de sobrevivir la tempestad, pero gracias a la energía positiva de Venus, regresas a las aguas tranquilas. Aprovecha toda invitación que te hagan ya que tú serás el alma de la fiesta. En donde quiera que te encuentres te destacarás, dejarás sentir tu presencia como nunca antes, gracias al Sol, que se mueve a tu quinta casa salpicándote juventud. GÉMINIS

21 de mayo – 20 de junio Venus, el planeta del amor, la belleza y la diversión está en tu cuarta casa. Tus mejores momentos serán ahora en tu hogar ya que tienes al Sol iluminando con toda su luz al mismo. Ponle tu toque especial a todo, tanto a la decoración como a todo plato de comida que confecciones. CÁNCER

21 de junio – 21 de julio Venus está en la casa que rige tu comunicación. Tienes luz verde ahora para hablar, comunicar y expresarte como tú solo sabes hacerlo. Tu palabra recibe la energía del Sol. Es el mejor momento para comunicar tu amor a los demás. LEO

22 de julio – 22 de agosto Dinero es lo que llegará ahora a tu vida, con la entrada de Venus en tu segunda casa del zodiaco. Oportunidades económicas se presentan para aumentar tus ingresos con el Sol en tu segunda casa. Será un periodo muy fructífero en el que deberás aprovechar para invertir inteligentemente y multiplicar tus ganancias. VIRGO

23 de agosto – 22 de septiembre Venus el planeta del amor y la belleza entra en tu signo llenándote de un encanto único. Felicidades Virgo, el Sol entra en tu signo y te ilumina con todo su esplendor. Te encuentras de fiesta destacándote entre todos como nunca antes. Tu fuerte personalidad impactará a muchos. LIBRA

23 de septiembre – 22 de octubre Venus, tu regente, te satura de energía Divina. Tu compasión por aquellos que están desamparados o en algún tipo de necesidad se enfatiza. Te encontrarás ahora más espiritual y caritativo que de costumbre. Tus deseos de ayudar a otros se enfatizan llevándote a envolverte en actividades que beneficien a los demás. ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre Tu trabajo y placer se mezclan gracias a la energía del Sol en tu casa once. Tienes un espíritu festivo, que no te abandona aun cuando sabes que te quedan muchas cosas por resolver en lo que a tus labores se refiere. SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre La energía venusina te asegura el éxito creando las circunstancias precisas para que te destaques en aquello que estás haciendo ahora. Es tiempo de nuevas aventuras y de cambios ya que el Sol ha entrado en tu casa diez. Ten fe, se te están realizando tus sueños. CAPRICORNIO

21 de diciembre – 19 de enero Lo relacionado al arte se exalta gracias a Venus, el planeta del amor y la belleza. El momento es excelente para abrirte a nuevas experiencias. El Sol ilumina tu casa de los viajes y lo relacionado con el extranjero. Es momento de ponerte en movimiento, de decirle sía la vida y de explorar nuevos territorios y aprender de otras culturas. ACUARIO

20 de enero – 17 de febrero Los solteros se envolverán en ardientes relaciones y los que ya tienen pareja verán arder nuevamente la llama de la pasión. No tendrás reparos al momento de complacer a tu pareja. Periodo excelente para leer y buscar información sobre esas cosas espirituales que llaman tanto tu atención. PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo Aprovecha que Venus se ubica en tu casa séptima, la que rige el extranjero. Tienes aseguradas unas vacaciones ricas en conocimiento, placer y aventura. El Sol entra en tu casa del matrimonio o las uniones enfatizando las mismas, por lo que si tienes planes con tu pareja te encuentras en el mejor momento para llevarlos a cabo. Advertisement EDIT POST

