¡El Niño Prodigio se une a People en Español! Víctor Florencio "El Niño Prodigio" se une a la familia de People en Español con sus horóscopos y predicciones del día. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En este simbólicó 7 de febrero People en Español marca el inicio de su colaboración con Víctor Florencio “El Niño Prodigio” quien a partir de hoy publicará en nuestro sitio el horóscopo del día, la copa de la suerte y horóscopo del cumpleaños diario. El psíquico y astrólogo, es uno de los consejeros espirituales y de sanación más reconocidos del mundo de habla hispana. Se ha destacado por su participación con sus horóscopos en la cadena Univision y múltiples publicaciones. También es autor del libro La magia del LEREGO (2017, Atria Español)“Si hay alguien cercano a nuestra audiencia es El Niño Prodigio. Víctor Florencio va a traer un aire fresco a Entre Astros no con el objetivo de reemplazar a nuestro querido WalterMercado“, asegura al respecto Armando Correa, editor en jefe de People en Español. “Porque Walter es único y siempre estará presente entre nosotros, sino para abrir un nuevo diálogo con ustedes, en las páginas de People en Español y en nuestro website.El mismo Víctor ha hablado sobre el enorme legado que deja Walter Mercado, a quien conoció brevemente antes de su fallecimiento en noviembre pasado. “Yo le agradezco muchísimo a él porque él me dio la oportunidad de estar en su revista”, excplió Víctor a People en Español. ‘Gracias Walter Mercado por abrirle la puerta, no solamente a mí, sino a todos los astrólogos del mundo porque tú fuiste el que saliste ahí, con esa fuerza”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN“[Hay que] recordar por su legado”, enfatiza El Niño Prodigio. “De mucho amor, de mucho positivismo, que ha sido una persona encantadora y recordarlo así con mucho, mucho amor”.“Cada mañana El Niño Prodigio nos va a aclarar el camino”, prosigue nuestro editor. “Nos va a hacer levantarnos cada día con el pie derecho. Démosle la bienvenida a Víctor y espero por sus comentarios”.¡Bienvenido Víctor, a la familia de People en Español ! Advertisement

