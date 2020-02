El Niño Prodigio: Horóscopo para el 9 de febrero Horóscopo del dia: Ilumínate cada mañana con El Niño Prodigio en People en Español y descubre lo que te deparan los astros y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print AFIRMACIÓN DEL DÍA: “BUSCO NUEVAS OPCIONES PARA SER MÁS FELIZ Y PLENO” Feliz y bendecido domingo, mi gente linda. Les cuento que este día viene influenciado con la fuerte energía de un sextil entre la Luna y el planeta Marte, lo que indica que te sentirás con un derroche de energía y vitalidad. Querrás probar con todo; salir, conocer nuevos sitios, interactuar con personas distintas a las de tu círculo social y, en general, vivir cualquier tipo de experiencia que no sea común en tu cotidianidad. Aprovecha toda esta energía para explorar nuevos caminos hacia tu felicidad y satisfacción personal. Si hoy, 9 de febrero, estás de cumpleaños… Te espera un año cargado de mucha actividad. Será un tiempo adecuado para consolidar uniones, y eliminar rivalidades entre personas de tu entorno. Te ingresarán ganancias a través del comercio y la comunicación. La Copa de la Suerte: 4, 26, 42, 58, 69, 91 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Te mostrarás sociable, parecerás sensible a los demás y harás nuevas amistades rápidamente. Entre estas nuevas relaciones, también se encuentran las sentimentales. Si ya tienes una pareja estable, deberás contener tus impulsos. Tauro:

Tu familia también reconoce la facilidad con la que conviertes los impulsos en acción. Sé agradecido y devuelve la ayuda que recibes de manera que se cree una atmósfera de apoyo mutuo, lo que beneficiará a todos. Géminis:

Te acercarás a la gente con naturalidad. Las conversaciones serán casi todas ventajosas, y te ayudarán en tus pensamientos. A través de esto te surgirán nuevas ideas, que sin duda debes poner en marcha en un futuro próximo. Cáncer:

Te darás cuenta de que los problemas económicos que parecen tan difíciles hoy, carecerán de importancia mañana. Así, estarás en armonía contigo y con el entorno, y encontrarás menos resistencia en quienes te rodean. Leo:

Recibirás visitas, al igual que algunos regalos, reconocimientos y halagos. Podrás ver fácilmente cuáles decisiones tomarás como adecuadas. A medida que te adaptes, cambiarás tus preocupaciones por algo positivo. Virgo:

Practica la paciencia, porque vendrán tiempos mejores. Aprovecha esta oportunidad para aprender y asegúrate de no cometer el mismo error dos veces. No puedes forzar el destino, tal vez te tiene reservado algo mejor. Libra:

Devuelve el amor que recibes en igual medida y ganarás amigos fieles. Utiliza este momento para olvidar viejos rencores y superar enemistades. Te darás cuenta de que eres más feliz cuando las discordias quedan en el pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Escorpio:

La gente en tu entorno está reaccionando de manera positiva contigo. Aprovecha este momento para emprender retos difíciles con tu equipo y poner el éxito a tu alcance. Tu actitud te ayudará a manejar la situación más difícil. Sagitario:

Algo muy agradable te sucederá durante un viaje. Tal vez una de tus intenciones haya tenido éxito o recibas un obsequio o una alabanza. Deberías probar algo nuevo. Hay posibilidades de que obtengas un éxito inesperado. Capricornio:

Si enfocas tu energía hacia el exterior tendrás poco beneficio, aparecerá como arranques de mal genio, intercambios de palabras fuertes o en peleas más importantes. Si consigues dominarte, crecerás en tu desarrollo. Acuario:

Los próximos días se caracterizarán por una notable disminución de la tensión con tu pareja, que te permitirá disfrutar de un poco de tranquilidad. Disfruta de este tiempo y utiliza los días de paz para aclarar un poco el futuro. Piscis:

La vida podría pasarle factura a tu salud en estos momentos, si tú continúas poniendo tanto empeño en lo que por ahora se te está negando. Acepta que no siempre todo es posible y date un respiro, pronto cambiará tu suerte Advertisement

