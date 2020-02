El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de febrero

A partir del 7 de febrero, los lectores de People en Español podrán encontrar el horóscopo del día por Víctor Florencio “El Niño Prodigio”. El psíquico y astrólogo, es uno de los consejeros espirituales y de sanación más reconocidos del mundo de habla hispana.

¡Bienvenido Víctor, a la familia de People en Español !

¡Feliz y bendecido sábado, mi gente bella!

Hoy amanecemos con la Luna en el Signo de Leo y con esta fuerte energía le damos la bienvenida a este día. A partir de este momento sentirás la necesidad de ser admirado por las personas de tu círculo social y, en definitiva, pasar desapercibido no será una opción para ti. Te recomiendo que en el terreno emocional no seas tan exigente y dejes que fluya el amor con tu pareja, y si no la tienes, permítete conocer a fondo a esa persona que te ha estado buscando hace tiempo.

AFIRMACIÓN DEL DÍA: “HOY VOY A BRILLAR Y A LUCIR COMO EL GRAN SER HUMANO QUE SOY”

Si hoy, 8 de febrero, estás de cumpleaños…

Los astros pueden inducirte a los errores, a las ideas poco realistas, al romanticismo y las ilusiones exageradas, así que deberás estar atento durante el año para que no te engañen, y actuar con sensatez y con honestidad.

La Copa de la Suerte: 11, 24, 35, 60, 72, 89

Aries:

Este será un tiempo para la pareja y las conquistas. Invita a salir a tu media naranja y prepara un ambiente propicio para el romance. Si no tienes pareja, saca a relucir todos tus encantos… podrías tener suerte.

Tauro:

Sabes que no has actuado del todo bien, y en tu hogar se darán cuenta pronto porque te verán preocupado. Cuando esto te resulte difícil, tienes que entender que no puedes controlar cada situación a la que te enfrentes.

Géminis:

Trata de no herir con tus palabras a los otros en tus momentos de mal humor, o de no convertirlos en enemigos. En este momento tanto tu pareja, como tus amigos y familia tienen que armarse de paciencia contigo.

Cáncer:

Estarás brillante. Te será fácil distinguir entre las distintas propuestas de inversión que te ofrecerán. La única estrategia es ganar tiempo. Si has cometido un pequeño error no te aflijas, puede ser la base de tu éxito.

Leo:

Te llevas de maravilla con cada persona que conoces. Disfruta de este momento en el que acumulas tanta buena disposición. Emplea la energía positiva para librarte de las presiones, así lograrás brillo y popularidad.

Virgo:

Te sientes un poco tenso en el día de hoy y no has sido capaz de determinar el motivo. En realidad, no hay una razón que explique el por qué. Sería beneficioso si analizaras tus tensiones internas y trataras de resolverlas.

Libra:

Evita transmitir el mal humor a tus amigos. Estás irritado y en ocasiones te sientes en desventaja con respecto a ellos. Guarda un poco tus preocupaciones y permite que los demás puedan compartir sus asuntos.

Escorpio:

Tendrás que tomar tus responsabilidades con más seriedad, o se avecinan momentos complicados para ti. Intenta mantener la calma por sobre todas las cosas. No dudes y resuelve esos problemas antes de que sea tarde.

Sagitario:

Este puede ser un buen momento para tomarte el fin de semana libre o al menos para que decidas a relajarte. Esto te dejaría tiempo para tener en cuenta otras opciones, o poner en orden tus pensamientos.

Capricornio:

No pierdas la calma con tanta rapidez. Piensa antes de empezar una discusión porque tus aptitudes diplomáticas necesitan una mejora. No te separes de tu pareja en un ataque de ira; ambos deben reflexionar.

Acuario:

No proyectes sobre tu pareja tus inseguridades propias. Dale el espacio que necesita para crecer y desarrollarse. Es el tiempo apropiado para compartir salidas. Aprovecha esta jornada para relajar un poco las tensiones.

Piscis:

La falta de descanso y las exigencias constantes de un ritmo laboral tan intenso, terminarán por agotar tus energías por completo. Mucho cuidado. En tal caso deberías permitirte algo de paz y diversión.