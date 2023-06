El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de junio Se cierran ciclos: algunos saldarán una deuda y otros se alejarán de situaciones y personas que no les han traído nada bueno, ¡se inicia una nueva etapa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 4 DE MAYO Hoy los cristianos celebramos el día de la Santísima Trinidad, recordando la unión sagrada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es hora de demostrar nuestra fe y devoción en esta ocasión especial. Además, estaremos bajo la influencia de la Luna llena de Sagitario, que nos invita a expandirnos y a crecer, tanto en nuestro mundo interior como en el exterior. Es tiempo de buscar la verdad y descubrir nuestro propósito con una buena dosis de aventura. Aprovechemos esta oportunidad para explorar nuevas posibilidades. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCONTRARÉ MI RUMBO CON LA BRÚJULA DE LA LLAMA SAGRADA". Si hoy, 4 de junio estás de cumpleaños… La luna llena te va a traer influjos muy positivos, enseñándote mucho acerca del amor y las relaciones complementarias. Además, conocerás gente muy sabia, que sacará lo mejor de ti y con quienes vas a brillar como nunca antes. Vas a sentir lo que es estar unido a otro ser en cuerpo y alma. La Copa de la Suerte: 2, 16, 41, 64, 79, 95 Aries: Los astros te van a bendecir con una experiencia enriquecedora como un viaje o una aventura. Vas a notar que es importante relajarse un rato y desconectar de todo. ¡Te vas a animar a poner en duda algunas creencias que dabas por sentadas y a explorar nuevas opciones! Tauro: Esta Luna Llena te va a dar un empujón para que seas más independiente en lo económico. ¡Vas a tener una oportunidad bien interesante para hacer negocios y multiplicar la plata! Aprovecha para arreglar tus finanzas y trata de buscar la manera de pagar las deudas que te tienen amarrado. Géminis: Esta Luna Llena te va a dar tremenda energía para que encuentres tu rumbo. Vas a darte cuenta de que tu aporte es clave. Te van a pedir mucho y te lloverán propuestas. Busca a la gente que aprecie tu manera de pensar y quédate con ellos. Cáncer: Hoy le vas a prestar mayor atención a la salud. Será bien importante que empieces por cuidar lo que comes. De ahora en adelante, trata de tener solo cosas sanas y naturales en tu nevera y en tus armarios. Si tienes dudas, pregunta a un nutricionista para que te guíe. Leo: Vas a estar rodeado de gente bien alegre con la que vas a tener una buena química. Te vas a sentir más participativo y te va a encantar compartir tus ideas con ellos. Tus nuevos amigos van a estar bien contentos de tenerte como compañía. Virgo: Ahora es el momento perfecto para que utilices toda la experiencia que has adquirido en el tiempo para fijarte nuevas metas. Pero para cumplir tus objetivos, tendrás que cerrar un capítulo del pasado. No dejes que nada te ate o te retenga. Libra: Esta lunación te va a iluminar bien fuerte en cuanto a tus amistades y te va a ayudar a alejarte de la gente que ya no te suma cosas buenas. Vas a ver tus relaciones desde una perspectiva más elevada y vas a estar listo para dar un gran salto evolutivo. Escorpio: Es probable que saldes una deuda o pongas fin a una relación comercial. Lo importante es que revises tus valores y priorices tu propio bienestar. ¡Hoy te recomiendo que te consientas y te des todos los gustos que mereces! ¡Así que disfruta de la vida sin culpas ni remordimientos! NIño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Esta Luna Llena vendrá de la mano de personas que te van a mostrar verdades importantes y te van a ayudar a dejar atrás una versión antigua de ti. Vas a cerrar un capítulo, pero no te preocupes, porque resurgirás con mucha más fuerza y autenticidad. ¡Pa' lante siempre! Capricornio: En esta Luna Llena vas a tener la oportunidad de cerrar un ciclo del pasado que te estaba robando mucha energía. Este avance va a tener un impacto súper positivo en tu salud, ¡vas a ver que el bienestar físico y espiritual están bien conectados! Acuario: Van a llegar nuevas amistades a tu vida que te van a guiar y a ayudar a encontrar tu camino. Te vas a dar cuenta de que muchas de las respuestas que buscas están dentro de ti mismo. Si tienes hijos, vas a encontrar nuevas maneras de conectarte con ellos y pasar más momentos juntos. Piscis: Esta lunación te dice que llegó la hora de que ilumines tu pasado y tus emociones. Toma las riendas de tu vida y deja de seguir los mandatos familiares, persigue tus sueños. ¡Vive a tu manera, que nunca es tarde para sacudirte el polvo y ser quien quieres ser!

