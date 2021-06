El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de junio ¿Cómo afecta a tu signo zodiacal el Solsticio de Verano en el hemisferio norte? El Niño Prodigio te lo cuenta. ¡Presta atención! Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir LUNES, 21 DE JUNIO Feliz y bendecido comienzo de semana, mi gente bella. Les cuento que ayer ocurrió el Solsticio de Verano en el hemisferio norte, así que presta atención a lo que te espera… Aries: Te esperan momentos de cambios positivos en los que tu principal desafío será aprender a actuar en conjunto. Te sentirás parte de algo mayor y esto te motivará a poner lo mejor de ti. Tus seres de luz te ayudarán a encontrar el camino. Tauro: Tus amigos y grupos de referencia serán como un manantial de ondas y vibraciones positivas que restaurarán tus energías. El ámbito profesional se presentará exigente, pero tus esfuerzos no pasarán inadvertidos. Es tiempo de concentrarse en crecer, así que visualiza tus objetivos. Géminis: ¡Al fin obtendrás el crédito que te mereces! Recibirás propuestas de trabajo que te permitirán ascender y prosperar. Las posibilidades de que te radiques en otra región o de que hagas un viaje largo son muy grandes. Tu vida tomará un nuevo rumbo. Cáncer: Un ser de sabiduría te ayudará a recuperar la confianza. La vida te llevará a desprenderte de las personas y las circunstancias que te impedían crecer. Pasarás por pruebas, pero alcanzarás a ver una luz encendida al final del camino. Leo: Te tomarás muy en serio los temas de pareja y más que nunca querrás que tus vínculos perduren. También experimentarás un nuevo amanecer en la esfera de la sexualidad. De aquí en adelante vivirás tus encuentros íntimos como una experiencia religiosa. Virgo: Comenzarás está etapa del año con buenas perspectivas en el ámbito amoroso ¡ya verás como el romanticismo y el encantamiento inundarán tu vida! Al mismo tiempo, trabajarás duro para independizarte a nivel profesional. También te vas a mantener saludable. Libra: Vas a realizar tu rutina con entusiasmo y tomarás cada día como una oportunidad para crecer. Encontrarás guía para alcanzar mayor plenitud en el plano físico y espiritual. En lo que respecta al amor tendrás que madurar y definir mejor lo que quieres ¡comprométete! Escorpio: La próxima mitad del año será ideal para que eches raíces y consolides tus bases. Te conectarás con tu lado más sensible y enfrentarás la vida con una actitud más optimista. Escucharás la voz del corazón y confiarás en ella. Sagitario: Junto a tus seres más íntimos vivirás momentos de enorme dicha en los que se profundizarán los lazos de unión. En este periodo optimizarás las vías de comunicación y te llegará información muy valiosa. Tu mente se abrirá a nuevas ideas. Capricornio: En esta etapa cosecharás los frutos de los esfuerzos que hiciste el año anterior. Será un periodo en el que buscarás capitalizarte y diversificarte en el área de los negocios. Un viaje o la visita de alguien de otra región te estimularán enormemente. Acuario: Este solsticio de verano te encuentra en un momento de realización personal en el que por fin te has decidido a tomar las riendas de tu vida y a apostar seriamente a tus proyectos. Por si fuera poco, tus negocios tomarán buen rumbo ¡alégrate! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Un hilo mágico guiará tus pasos hacia la abundancia y la prosperidad. Confiarás en tus intuiciones y esto te ayudará a encontrar las mejores oportunidades. A la vez le dirás adiós a amistades que ya no te estaban ayudando ¡libérate del pasado! Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 32, 52, 78, 90, 93 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de junio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.