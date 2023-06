El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de junio Algunos signos dirán adiós a personas que ya no dejan nada en sus vidas: la clave de hoy será no obsesionarse con cosas o personas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 14 DE JUNIO Les cuento que la Luna estará transitando por Tauro, generando aspectos poderosos en los signos fijos que nos invitarán a cultivar la paciencia y la resistencia. Será de gran importancia establecer prioridades y evitar obsesionarnos y empecinarnos con asuntos que carecen de esencia. Al dejar de lado actitudes egocéntricas y dictadoras, podremos ahorrar tiempo y energía que nos conviene invertir en progresar y capitalizarnos. Te sugiero que eches mano de tu poder de creatividad e ingenio para encontrar soluciones que cubran tus necesidades básicas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS VALORES SON EL TESORO MÁS PRECIADO QUE POSEO" . Si hoy, 14 de junio estás de cumpleaños… Te embarcarás en un viaje de auto trascendencia, donde tus acciones y logros irán más allá de tu propia existencia. Tu legado se convertirá en un testimonio de tu dedicación, compromiso y amor hacia los demás. El universo te guiará para materializar tus sueños. La Copa de la Suerte: 8, 23, 37, 52, 66, 81 Aries: Prepárate para una conexión profunda con tu ser interior y lo espiritual. Tu sensibilidad emocional será como un manantial que te llevará a encontrar sanación. Además, estarás bendecido cuando se trate de oportunidades económicas, ¡lo cual te permitirá generar riqueza y prosperidad en tu vida! Tauro: Vas a participar de actividades grupales de todo tipo que te van a encantar. Y vas a tener la oportunidad de conocer a alguien bien especial dentro de tu círculo social. Ahora proyectarás tu mente en el futuro y harás planes para seguir creciendo. Géminis:Arrasarás en tu trabajo y vas a llegar a una posición de primera línea. Tendrás responsabilidades bien importantes y serás el jefe de un combo de gente, pero no te dejes llevar por los brillos de la fama. Muestra una actitud compasiva, así das el ejemplo. Cáncer: Es clave que siembres tu fe, porque así vas a desarrollar esa habilidad de gozar la vida al máximo. Recuerda que como seres humanos estamos destinados a la alegría, porque cuando estamos felices, ¡creamos bendiciones a nuestro alrededor! ¡Que la buena vibra te acompañe siempre! Leo: Algunas personas se van a despegar de tu camino porque es hora de hacer una limpieza, pero no te preocupes, que van a quedar aquellos que de verdad te convienen. Recuerda que todo en esta vida nace, crece y se acaba para renacer de nuevo ¡que esos cambios te traigan lo mejor! Virgo: La clave para que la armonía reine en tu vida será la cooperación. Vas a contar con el apoyo de tu pareja. Y si estás soltero, no te guíes solo por la clase social o el trabajo de los candidatos. Que sean buena gente, ¡eso es lo que importa! Libra: En el trabajo vas a tomar nuevas funciones que te van a dar ventajas y avances rápido, pero tendrás que ponerle el pecho a tus labores, en vez de volar con la mente. Por otro lado, vas a poder revertir cualquier malestar físico más rápido de lo que te esperabas. Escorpio: Se van a abrir las puertas de la creatividad y el arte, ¡prepárate para explorar todo ese talento tuyo! Y en el amor, te espera un encuentro bien interesante que va a llenar tu corazón de romanticismo. Así que disfruta de este momento, ¡que la felicidad te inunde por completo! El Niño Prodigio Credit: Alexander Tamargo/Getty Images For Univision Communications Sagitario: Tu hogar se convertirá en el punto de encuentro para tus familiares y amigos, así que antes de que lleguen las visitas, dale ese toque especial al ambiente con una esencia cítrica. ¡Que el aroma refrescante impregne el lugar y añada un toque de energía positiva! Capricornio: Hoy estarás en un modo más idealista y soñador, y te vendrán a la mente ideas súper creativas para romper con la monotonía. Se va a activar todo lo relacionado con la comunicación, el movimiento y el intercambio. ¡Que la aventura y la emoción te esperen en cada paso del camino! Acuario:Hoy será un día propicio para que coseches los frutos de lo sembrado, tanto en términos materiales como emocionales. Pero ¡cuidado! si estás planeando hacer un nuevo negocio, abre bien los ojos porque hay peligro de estafas en el horizonte. Mantén tu astucia y cautela en alto. Piscis: Recuerda que el verdadero poder reside dentro de ti, no en la aprobación de tus allegados. Cuando tengas fe en ti mismo, tus talentos florecerán de manera automática y comenzarás a sentirte pleno y feliz. ¡Tú eres el dueño de tu felicidad y el protagonista de tu vida!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de junio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.