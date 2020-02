El Niño Prodigio: Horóscopo del 14 de febrero Ilumínate cada mañana conel horóscopo del El Niño Prodigio en People en Español y descubre lo que te deparan los astros y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ME ENTREGO AL AMOR Y A LA PASIÓN” Y eso mi gente bella, llego el viernes con una energía espectacular porque la luna se encuentra en el signo de Escorpio. Me encanta cuando iniciamos el fin de semana así porque, este signo en particular nos da ese encanto sensual que a veces hace falta para despertar la chispa con tu pareja, o para ir más allá con esa persona que tanto te gusta y con la que quieres construir algo serio. Te recomiendo que dejes fluir todas tus emociones durante estos días y aproveches los espacios que tienes libres para entregarte por completo al amor y a la pasión. Estoy seguro de que lo disfrutarás. Si hoy estás de cumpleaños… Cumples los años en el día de San Valentín. En este nuevo ciclo agradables sorpresas llegarán a tu vida y te harán sentir como una persona muy afortunada. La Copa de la Suerte: 2, 19, 32, 56, 63, 95 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Hoy tendrás muchas ganas de sentirte adorado y que los demás te demuestren su afecto. Si tienes pareja, cuida los celos porque no es un día para que te pongas con dramas. Te aconsejo que trates de equilibrar tu aspecto emocional y todo irá bien durante el fin de semana. Tauro:

Tu temperamento ardiente hará que busques un romance pasional y por eso buscarás una compañía con la cual te puedas divertir sanamente. Alguien tiene tus mismas intenciones, así que presta mucha atención. Géminis:

Tu pareja te contagiará la pasión por la vida y ambos disfrutarán un fin de semana lleno de felicidad, ternura y erotismo. Si estás soltero, y te estás reponiendo de algún engaño, la solución será encontrarte con un buen grupo de amigos. Cáncer:

Este fin de semana tendrás muchas sorpresas románticas que podrás disfrutar. También gozarás del amor en este día de San Valentín y alguien con ganas de divertirse te hará experimentar una aventura sorpresiva que ni te esperas. Leo:

Tu pareja te colmará de ternura y caricias porque hoy es un día especial y hay que aprovecharlo y vivirlo. Y si estás solo, hazme el favor y no te quejes, porque alguien muy seductor te está rondando para unirse a ti, presta atención durante el fin de semana. Virgo:

Si no estás enamorado, ahora pasarás por las flechas de Cupido y alguien de muy buen humor te hará consumir en un fuego ardiente. Pero si estás en pareja, tienes que sorprender a tu amorcito con un lindo regalito, le va a gustar. Libra:

Este fin de semana estarás muy ardiente y tan solo con la mirada sabrás cómo encender el fuego de la pasión. Si estás en pareja, hoy sería una buena idea que organices una cena romántica y abras tu corazón bajo la luz de la luna. Escorpio:

El encanto es lo tuyo y tu personalidad atrapante seducirá a cualquiera que te eche una mirada. Quien tú desees caerá fascinado a tus pies. Estés o no en pareja, sonríe porque tu San Valentín será inolvidable. Sagitario:

Normalmente eres muy tímido y ocultas todo lo que sientes, pero hoy permitirás que los demás vean lo maravillosos y sensible que eres. Si te muestras seguro, vivirás el amor con total intensidad. Anímate a cambiar para poder disfrutar. Capricornio:

Estarás un poco desanimado, pero al final de la tarde recibirás una linda sorpresa que te hará sentir muchísimo mejor. Si tienes pareja, y hoy te esfuerzas por mostrarte menos dominante, seguramente pasarás un día de los enamorados que recordarás para siempre. Acuario:

Este San Valentín removerá tus fibras más íntimas. Tendrás la necesidad de hacer algo destaque del resto, independientemente de si tienes pareja o no. Tendrás un espíritu de romántico empedernido que no podrás esconder. Piscis:

Tu celebración será muy distinta a la de los demás, ya que el día de hoy lo recordarás por el resto de tu vida. Si tienes pareja, tu amorcito te sorprenderá como nunca y verás cumplidos varios de tus deseos. Pero si estás solo, alguien se encargará de hacerte feliz. Advertisement

