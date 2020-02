El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de febrero Ilumínate cada mañana conel horóscopo del El Niño Prodigio en People en Español y descubre lo que te deparan los astros y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ME INTERESO POR LOS DEMÁS Y SUS NECESIDADES” ¡Llegó el ombliguito de semana, mi gente bella! Prepárate durante este día con la energía de la Luna en el signo de Libra porque tu atención estará centrada en las relaciones con los demás y no tendrás actitudes egocéntricas, todo lo contrario, aprenderás a ponerte en la piel del otro y a mantener tu lugar. Además, la luna está impactando directamente su casa 11, que representa a los amigos, todo aquello que te sirve de apoyo y protección. Te ayudará a sentir a gusto con tus comportamientos y respaldará tus acciones. Si hoy estás de cumpleaños… Será un ciclo afortunado para las expresiones afectivas. Renacerá la fe en la amistad, y mejorarán aquellas relaciones deterioradas por la indiferencia. También se favorecen tus asuntos familiares y hogareños. La Copa de la Suerte: 12, 21, 44, 56, 75, 80 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Ahora entrarás en una fase de introspección para analizar lo pasado que ha dejado huella y poder sanar lo que te afectó. Es necesario que seas diplomático para no herir los sentimientos ajenos, en especial los de tu familia o tu pareja, si la tienes. Tauro:

Comenzarás a edificar tu futuro con actitud positiva y recargarás tus baterías emocionales con pensamientos llenos de luz. El engaño y la traición se alejarán de tu vida y te estabilizarás en el amor y el sector profesional. Géminis:

Es tiempo de nuevos comienzos, así que valora tu trabajo y tus esfuerzos por superarte. Sigue adelante con tus planes para el presente y el futuro, y no te conformes con poco, porque tú sabes lo mucho que puedes lograr. Cáncer:

Hoy sucederá un evento inesperado que te unirá más a tu pareja. Y, si estás solo, el universo te regalará la realización de un sueño de amor, en una relación estable y duradera. Además, disfrutarás con los juegos íntimos. Leo:

Surgirán cambios inesperados que te traerán suerte y van a mejorar tus condiciones de vida familiar. La convivencia se estabiliza y por fin reinará la paz, así que tu responsabilidad será tu varita mágica para lograr que todos los deseos se cumplan. Virgo:

Hoy tu encanto personal aumentará y conquistarás corazones. Todo lo bueno y bello llegará a tu vida porque el amor será correspondido. Y si ya tienes pareja todo irá de maravillas y la relación se fortalecerá. Libra:

Cree en ti y en tus recursos internos porque luego el dinero te llegará de manera inesperada en una agradable sorpresa. También te encontrarás con alguien que sabe mucho en el manejo de la economía y te ayudará en tu progreso. Escorpio:

El mundo de tu entorno ya está más o menos en orden, y por el momento no hay mucho que puedas hacer para acelerar tus planes. Así que ahora podrás proyectar tu futuro, aclarar tus pensamientos y hallar el camino ideal para transitar. Sagitario:

Te irás recuperando de situaciones que te han lastimado en el pasado, y el descanso y la recarga de las energías serán indispensables para mantener tu salud. Recuerda siempre mantener tu mente positiva para atraer todo lo que te conviene. Capricornio:

Es importante mantener la mente y tus acciones en equilibrio para que no te desvíes de tus propósitos. En este momento se enfatizará lo relacionado con las emociones, lo sexual y lo pasional, debido a tu atractivo tan intenso, así que aprovéchalo al máximo. Acuario:

Buscarás mejorar tu posición ante los demás, pero sin pasarte de listo y sin impresionarlos con falsas problemas. Tu corazón estará dispuesto a actuar con mucha nobleza y eso será muy bien recibido por los demás. Además, el universo te premiará. Piscis:

En lo emocional tendrás que cuidar la relación con tus amigos y no cometer locuras dentro de tu grupo. Por favor, no pierdas tiempo con fantasías, porque el proyecto que tienes con ellos no es fácil de poner en práctica y necesita de tu absoluta concentración. Advertisement

