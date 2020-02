El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de febrero Ilumínate cada mañana conel horóscopo del El Niño Prodigio en People en Español y descubre lo que te deparan los astros y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “QUIERO SENTIRME BIEN CONMIGO MISMO Y SER MEJOR QUE AYER” Feliz y bendecido martes, mi gente linda. Para mí es un verdadero gusto comentarles que hoy comenzamos este día con un sextil de la luna con el planeta Plutón y gracias a este aspecto te sentirás muy atractivo y juvenil. Ahora se despierta en ti ese deseo de cambio y renovación. Sientes que estás aburrido de lo mismo y que debes evolucionar. Aprovecha esta inyección de motivación que el Universo te da para que puedas salir de tu zona de confort y experimentar nuevas cosas que de seguro serán muy provechosas para ti. Si hoy estás de cumpleaños… Será un año más favorable para el logro de tus ambiciones, aunque lo harás con esfuerzo. Te aconsejo que no actúes solo, los amigos pueden ser de mucha ayuda, y las actividades grupales se expanden. La Copa de la Suerte: 6, 28, 38, 59, 65, 85 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Tendrás que prestarle toda tu atención y dedicación a tu situación financiera. Ni se te ocurra huir de los problemas que tienes de dinero, porque después será peor. Yo te recomiendo que los enfrentes, aceptes tus errores y pagues lo que debes. Tauro:

Por fin saldrá de tu vida algo que te angustiaba. Dejarás que todo eso se vaya para que las cosas buenas comiencen a suceder. Ahora te sentirás libre para seguir adelante, porque te has sacado un peso de encima que no debía ser cargado por ti. Géminis:

De ahora en adelante tomarás las cosas como vienen y con más calma. Eso te ayudará a poner en orden tus pensamientos y evitarás que tu salud se resienta. Serás precavido y no te dejarás llevar por los excesos. Cáncer:

La sociedad con otra persona podría ser favorable para ti en estos momentos porque los astros están beneficiándote en este aspecto. Si buscas otro trabajo, este tiempo será propicio para conseguir un empleo o un cambio de posición. Leo:

Sentirás mucha presión en tu hogar, porque durante estos días tu familia estará demandando tu tiempo y atención. Solo tendrás que ser cuidadoso con los problemas que no te pertenecen. Tú puedes ayudar, pero hay cuestiones que no son tu responsabilidad. Virgo:

Tu vida íntima se intensifica y habrá mucha pasión con tu pareja después de un periodo algo inactivo. Si estás solo en este momento, deja que te admiren, eres una persona muy atractiva, pero cuida tu buen corazón. Libra:

Se avecinan mejores momentos en cuanto a la entrada de dinero y finalmente tus dificultades financieras se resolverán. Tienes que saber que personas importantes reconocerán tus potenciales y recibirás el apoyo de ellos. Escorpio:

Algo te estará inquietando, pero te animarás a poner las cosas en su lugar. Dirás lo que sientes, aquello que te angustia y tampoco te guardarás lo que te molesta y enoja. Será una buena forma de liberarte de aquello que tenía aprisionado tu pecho. Sagitario:

Hoy te sentirás muy abrumado por las complicaciones que han surgido últimamente y desearás que tus problemas terminen, pero todo lo que te pasa es parte del plan cósmico. Ten paciencia y verás cómo todo se equilibra. Capricornio:

Después de la tormenta llega la calma y ahora por fin sentirás un poco de respiro en tu vida. Gracias a los eventos que han venido sucediendo de manera inesperada, te mereces descansar y recuperar tus fuerzas como antes. Acuario:

Llegará tu esperada estabilidad económica y por fin tendrás un respiro, así que déjate de preocupar por el dinero. Ahora estarás más práctico y decidido, con una visión bastante clara de lo que quieres y hacia donde te encaminas. Piscis:

Renueva tus intereses para que no estés tan pendiente de los demás. Busca dedicarte un tiempo exclusivo para ti y haz aquello que te genere placer. Y, por supuesto, evita echarte encima cargas ajenas, porque no te lo mereces. Advertisement

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de febrero

