El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de febrero

AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CONFÍO EN MI INTUICIÓN PARA TOMAR DECISIONES ACERTADAS" Feliz y bendecido inicio de semana, mi gente linda. Les cuento que hoy comenzamos este día con la fuerte influencia de Mercurio que se encuentra transitando por el signo de Piscis. Esto significa que estarás muy intuitivo y vas a sentir pálpitos que te llevarán a tomar decisiones muy acertadas y en las cuales confiarás a ojo cerrado. También manejarás un trato muy agradable y estarás sensibles y comprensivo en la comunicación. El único detalle es que tanta fantasía podría llegar a engañarte a ti mismo. Así que cuando tengas que poner los pies sobre la tierra, hazlo sin pensarlo dos veces. Si hoy, 10 de febrero, estás de cumpleaños… Disfrutarás de un año lleno de diversión y muchas salidas con tu grupo de amigos. Las situaciones románticas estarán a la orden del día. Con respecto a la salud, tendrás que cuidarte con la alimentación. La Copa de la Suerte: 34, 41, 56, 78, 83, 99 Tu horóscopo para el día de hoy: Aries:

Te esforzarás en tus tareas laborales más de lo que corresponde. Anímate a hablar con tus superiores y pide una compensación monetaria. Piensa si tus actividades realmente te gustan, si no, busca otra cosa para hacer. Tauro:

Aumentará tu entusiasmo y las ganas de cumplir con tus sueños, y te puedo asegurar que se harán realidad muy pronto. Ingresará gente joven a tu grupo, con buena vibración, que aportarán ideas nuevas y originales. Géminis:

Purifica tus emociones porque te hará bien deshacerte de conflictos que no te dejan avanzar. Los problemas que te alteran deben salir a la luz para poder dejarlos en el pasado. Podrás cerrar un capítulo si cumples con lo que te digo. Cáncer:

Te mostrarás curioso por cuestiones que son desconocidas para ti, con deseos de expresar tus ideas y que sean realmente escuchadas. Tu vida se relacionará con el extranjero, sigue mis indicaciones y triunfarás seguramente. Leo:

Estás demasiado severo, así que trata de volver a ser la persona humilde que eras. Si exiges que todo esté perfecto te sentirás agotado y así cansarás a los que trabajan contigo. No los critiques o irán todos en tu contra. Virgo:

Tu forma de expresarte será directa y clara, pero cuídate de no ofender y trata de tener más delicadeza con tus palabras. Si quieres ganarte el corazón de otros no debes herir sus sentimientos. Trata de pensar antes de decir algo. Libra:

Encontrarás nuevamente la paz de tu hogar. Tu mente sagaz te permitirá solucionar un conflicto hogareño de tu presente. Verás que, si buscas la causa del asunto, la solución aparecerá rápidamente. Escorpio:

Es tu tiempo para los romances. Te encuentras en una etapa de la vida donde es importante para ti que el aspecto amoroso esté bien. Tus pensamientos armonizan con tus palabras y el amor fluye naturalmente. Sagitario:

Has pasado por tormentas emocionales bastantes intensas, pero todo está volviendo a su lugar. Ahora necesitas el respaldo de tu familia y de los buenos amigos. Te sentirás valorado y respetado, así que quédate tranquilo. Capricornio:

Te agradará escribir y conversar sobre todos los pensamientos que se te cruzan por la mente. Estarás en el centro de tu grupo de amigos y te sentirás admirado por ellos. Te unirás a gente joven y viajar te hará bien. Acuario:

Para sanar tu alma tienes que descartar lo que no te sirve y que aún permanece en tu corazón. Desahógate para liberarte. Di sin miedo lo que tengas que decir, es peor que guardes en tu interior todo lo que te molesta. Piscis:

Ahora te destacas por analizar situaciones problemáticas de los demás y manifestarás tus puntos de vista expresándote con total claridad. Está muy bien que seas sincero, porque los demás te quieren como te muestras.

