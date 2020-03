El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 9 de marzo El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido inicio de semana, mi gente linda! Sé que a ustedes les encanta recibir el mensaje de las Cartas de Oro, por eso veamos cuál es la predicción que tienen para cada signo en esta ocasión... Aries: A ti te sale el 2 de oros y te anuncia que te unirás con otras personas en una sociedad comercial exitosa. Encontrarás apoyo y asesoramiento en todos los negocios que emprendas, porque personas cercanas te ayudarán en asuntos de dinero. Tauro: El 8 de oros es una carta de estabilidad económica y a ti te indica un período propicio para el ahorro y el uso inteligente del dinero. Ahora están favorecidas todas las inversiones que hagas en bienes raíces y es probable que un empleo toque tu puerta. Géminis: A ti el 5 de oros te dice que tu mente está muy despierta y tendrás buenas ideas para aumentar tus ganancias. Tendrás un viaje corto por negocios en los próximos tres meses y pronto deberás responder a unos papeles, pero no te apures sin haber leído todo con detalle. Cáncer: Te salió el rey de oros que representa a una persona mayor, de negocios con poder y prestigio, que llega a tu vida a aconsejarte para que no des pasos en falso en asuntos de dinero. También te dice que vayas a lo seguro, así que déjate guiar. Leo: El 9 de oros te dice que el éxito en el dinero está por llegar, pero deberás protegerte de la envidia de otros. Llegó el momento de poner toda tu energía en ese proyecto que tienes en mente, las circunstancias se acomodarán. Virgo: Para ti el 7 de oros que señala tu capacidad para manejar el mundo material. Ahora contarás con un gran poder de persuasión y, si lo sabes usar a tu favor, entonces convencerás a personas con dinero para que colaboren en un negocio. Libra: A ti el 10 de oros te anuncia que encontrarás apoyo en una mujer que te estima y que es incondicional para ti. Es una época tranquila de tu vida y es muy importante que aprendas a agradecer lo que tienes y a compartir los beneficios. Escorpio: El 6 de oros te dice que este es un período de retraso y cierto estancamiento, así que no luches contra la corriente y ten paciencia. Más bien sigue a tu intuición, pero pide asesoramiento antes de tomar una decisión importante. Sagitario: Para ti tengo el 3 de oros que te indica expansión económica, algo como el nacimiento de un nuevo proyecto o negocio y el desenvolvimiento de nuevos planes con éxito. Además, hay personas de gran influencia que van a querer colaborar con tus ideas. Capricornio: Tu carta es el 11 de oros y te dice que hay un hombre muy distinguido que llega a tu vida para ayudarte en un negocio. Ganarás dinero, pero es muy importante que ahorres lo que ganes y que no lo derroches. Así crecerá tu economía. Acuario: El as de oros es la carta más favorable, así que felicitaciones. Te anuncia éxito material, ganancias y pago de deudas del pasado. Representa el logro de los objetivos que se ambicionan con fuerza y, además, en el trabajo te augura ascensos, mejoras y premios. Piscis: Te cuento que a ti el 4 de oros te anuncia que habrá reuniones importantes y traslados a otras ciudades por temas de negocios. También habrá sobresaltos que no son graves, pero que serán una alerta para que pongas freno a algunos planes. Fíjate bien. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 3, 17, 26, 52, 74, 81 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego. Advertisement

