El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 8 de mayo El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “SOY UNA PERSONA VALIENTE” Llegó el viernes mi gente bella, y la conciencia sabe que debemos quedarnos en casita. Les cuento que para este día amanecemos con la Luna en el signo de Sagitario, impactando directamente en su casa 1, es decir, el sector relacionado con tu más pura esencia. Sabemos que sagitario es aguerrido, aventurero e inquieto, así que tu personalidad estará marcada por este tipo de cualidades. Seguro no podrás hacer muchas de las actividades que deseas, pero te sentirás de muy buen ánimo y proyectarás esta energía a tus seres queridos. Si hoy, 8 de mayo, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo de tu vida tienes que organizarte; el desafío será encontrar el equilibrio entre tus ocupaciones y tu vida afectiva. Tu gran capacidad de trabajo te permitirá escalar en tu posición. La Copa de la Suerte: 3, 24, 42, 52, 63, 82 Aries: Este fin de semana te darás cuenta que has dejado atrás los malos momentos y ya te estás sobreponiendo de épocas muy difíciles. Tendrás mucha energía positiva y comenzarás a hacer las cosas que has ido posponiendo durante algún tiempo. Tauro: Los temas del corazón tomarán importancia durante el fin de semana, así que podrías aprovechar si estás en pareja para fortalecer la relación. Si aún no encontraste a tu amorcito, abre bien los ojos porque se encuentra más cerca de lo que crees. Las estrellas te enviarás las señales. Géminis: En el hogar surgirán algunos problemas durante el fin de semana, pero podrás resolverlos sin dificultad. Eso te servirá para fortalecer tu carácter y hacer valer tu postura en el núcleo familiar. Identificarás en ti facultades que no sabías que tenías. Cáncer: Será un fin de semana para la meditación y la concentración. Verás que es necesario hallar un espacio espiritual para conectarte contigo mismo. Todas tus dudas y preguntas podrán ser resueltas a través de la conexión que lograrás con tus Seres de Luz. Leo: Crecerás a nivel económico si haces las cosas como corresponde. Te aconsejo que mires hacia delante, y no permitas que un inconveniente de dinero te impida concretar lo que deseas. Tienes la ayuda del cosmos beneficiándote, así que arriésgate sin miedo. Virgo: Será un fin de semana dedicado a la limpieza y el orden. Lo que tanto te encanta. Conseguirás liberar tu agenda para dedicarte a tu casa y consentirla como tanto te gusta hacerlo. Vas a cambiar de posición algunas cosas y la dejarás radiante. Libra: Ahora podrás identificar con claridad qué es lo que hace falta a tu vida y durante este fin de semana te empeñarás a darle un poco de calma a tu ser interior. Sabes que lo que necesitas no es fácil de conseguir, pero trabajarás poco a poco para lograrlo. Escorpio: El chisme te dará algunos dolores de cabeza durante el fin de semana por un rumor que no te dejará bien parado y que estará rondando en tu círculo de amigos. Es posible que todo haya sido un malentendido, pero sabrás hablar claro para eliminar ese problema de raíz. Sagitario: Este fin de semana tendrás que tomar decisiones laborales muy difíciles y tal vez enfrentarte a problemas inesperados. Lo importante es que no perderás de vista tus últimos logros y tendrás la calma que se necesita para dar los pasos adecuados en esta situación. Capricornio: Este fin de semana tu imaginación estará muy activa y verás que la energía fluirá libremente. Por eso te recomiendo que apliques tu creatividad para solucionar los conflictos que se te presenten y verás que todo será más fácil para ti. Acuario: Tu atención estará puesta en los temas de dinero y, además, recibirás interesantes propuestas de negocios. Es momento de que confíes más en ti. Tú puedes hacer todo lo que te propongas, pero depende de tu motivación y voluntad. Piscis: Ahora irradias energía positiva con encanto y seducción, y una corriente de armonía fluirá a través de ti. Con tu atractivo serás capaz de iniciar emprendimientos y de establecer cualquier alianza. ¡No lo dudes! Confía en ti.

