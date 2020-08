El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 8 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente, feliz y bendecido sábado para todos. Les cuento que hoy amanecemos con una conjunción entre el planeta Mercurio y el sol, así que cualquier tensión que tengas y que no te permita expresarte como es debido, muy pronto va a desaparecer. El Astro Rey llega a iluminar tus canales de comunicación y Mercurio lo complementa. Entonces este será un gran día para el diálogo con familiares y amigos. Aprovecha para acercarte a ellos y aclarar cualquier problema reciente que se haya presentado. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ME COMUNICO CLARAMENTE CON LOS DEMÁS” Si hoy, 8 de agosto, estás de cumpleaños… Experimentarás una transformación profunda desde hoy. Tus emociones tendrán mayor intensidad. Se abrirán las puertas a todo lo nuevo, aprovecha y deja atrás todo lo malo del pasado. La Copa de la Suerte: 3, 16, 42, 59, 72, 87 Aries: Darás batalla para lograr lo que te has propuesto, tu temperamento te hará vencer cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Ten cuidado con los arranques impulsivos, sé prudente para no arrepentirte. Tauro: Hoy no te quedarás esperando las oportunidades, serás tú quien pondrá el impulso y la energía. Hoy saldrás a buscar nuevos rumbos que te ayudarán a cumplir aquello que tanto deseas. Tus ideas serán tu orgullo. ¡No te detengas! Géminis: Tu mente estará saturada, así que buscarás claridad en tus pensamientos. También buscarás un poco de tiempo libre para distraerte. Podrías terminar organizando una salida con personas divertidas y sobre todo optimistas, ajenas a tus problemas cotidianos. Cáncer: No quiero que te deprimas por un amor que evidentemente no era para ti. Ya te darás cuenta en dónde has fallado en esta relación amorosa, y de cuáles son las cosas que deberás cambiar para liberarte y sentirte mejor. Leo: La gente de tu entorno se hará una excelente opinión de ti, gracias a tu encanto y buena disposición para ayudar a los demás. Todos desearán colaborar contigo y brindarte su ayuda profesional. Virgo: Estarás muy equilibrado y cualquier impulso que surja en ti no te hará daño ni a ti, ni a los demás. Este día también lo vas a aprovechar para organizar tus pensamientos y lograr que todo marche mucho mejor. Libra: La mala racha que estás viviendo ahora por fin llegará a su fin y se avecinan buenos momentos para ti. Llegarán muy buenas oportunidades que te darán una sensación de tranquilidad y seguridad. Debes prepararte para lo bueno. Escorpio: No emprendas muchas cosas a la vez para no perder el control de las situaciones, recuerda que cuantas más abarcas menos rindes. Tienes que agradecer a la vida por todo lo que te tiene reservado, para que mejores cosas comiencen a llegar. Sagitario: Harás un esfuerzo por dejar a un lado las fantasías y buscar algo más auténtico con lo que puedas vivir a plenitud. Ahora pondrás los pies sobre la tierra y verás todo con mayor claridad. Es mucho lo que puedes hacer si te concentras. Capricornio: En las situaciones complicadas te estarán acompañando las personas que valen la pena. Los amigos estarán de tu parte para asesorarte si es que tienes que tomar decisiones. Así que sabrás triunfar sobre las dificultades. Acuario: Si se alargan los tiempos no te preocupes porque las cosas llegarán a tu vida en el momento justo y necesario, ni más ni menos. A veces hay que tener paciencia y trabajar sobre una buena base para poder progresar. Piscis: Luego de los cambios que has venido teniendo, la suerte finalmente se pondrá de tu lado. Ahora vas a eliminar todas las preocupaciones que tenías en tu mente y eso permitirá que todo transcurra con más calma. Esa tormenta pronto pasará.

