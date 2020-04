El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 8 de abril El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ESTOY PREPARADO PARA CAMBIAR MI VIDA Y AVANZAR” Llegó el ombliguito de semana, mi gente bella. Les cuento que hoy iniciamos este miércoles con mucha energía, gracias a la cuadratura de la luna con el planeta Plutón. Este aspecto astrológico es muy efectivo para iniciar nuevos ciclos ya que te otorga ese impulso que necesitas para dejar atrás lo que ya no te sirve y emprender un nuevo camino. Si bien podría ocasionarte algunas confusiones sobre lo que sientes y quieres, es muy importante que hagas el ensayo de definir tus propósitos y enfocarte en conseguirlos. Olvídate de las distracciones del exterior, que en este momento no te traerán nada bueno. Si hoy, 8 de abril, estás de cumpleaños… Tendrás que abrir más tu mente y actualizarte estudiando lo que realmente te gusta. Épocas de cambios se aproximan velozmente. Conocerás a personas con muy buena energía que te contagiarán su entusiasmo. La Copa de la Suerte: 8, 19, 44, 59, 75, 90 Aries: Hoy será un día en el que corregirás tu actitud terca y trabajarás para superar ese momento tan turbulento que estás pasando a nivel emocional. Entenderás que ser obstinado no te está llevando a ninguna parte y tendrás la iniciativa de transformar tu personalidad. Te felicito. Tauro: Para este día tendrás mucha suerte en los romances, pero no deberás jugar a dos puntas porque todo podría salirte muy mal y terminarás lastimando a alguien. Por otro lado, tu creatividad se multiplicará y esto te ayudará a terminar ese proyecto que tienes en pausa desde hace varios meses. Géminis: Lo económico será el tema del día y con fe lograrás que todo te resulte como necesitas. Si tienes algún negocio con un amigo cercano o familiar tendrás que ser muy claro cuando lleguen al punto del dinero, ya que, como dicen por ahí: Las cuentas claras y el chocolate espeso. Cáncer: Tu concentración será muy buena durante el día, pero ojo con seguir ciegamente a tu intuición porque podría llevarte a tomar decisiones equivocadas. La clave será equilibrarte y trabajar tu ansiedad, así podrás ver con mayor claridad todas las cosas. Leo: De lo negativo también se aprende y hoy tendrás una actitud muy optimista frente a los obstáculos que el universo te pondrá en el camino. Cuando puedas superar cada una de las barreras sentirás una satisfacción interna tan grande, que no podrás con la dicha. Virgo: Hoy te sentirás muy libre y no querrás seguir las órdenes de los demás. Ojo con provocar problemas innecesarios por tu apatía. Hasta que puedas controlar esa actitud estarás corriendo el riesgo de cometer errores irreversibles. Sé prudente y sensato. Libra: Tus preocupaciones estarán concentradas en esa deuda que aún no has podido cumplir. Eso te llevará a buscar desesperadamente la ayuda de un familiar o amigo que pueda socorrerte durante un tiempo, mientras logras organizarte mejor y pagar lo que debes. Escorpio: Hoy tendrás una personalidad avasalladora que, de primer momento, podría resultar muy intimidante, pero al mismo tiempo será muy cautivadora. Con tu sonrisa y encanto querrás controlar las situaciones en tu grupo. No tomes decisiones precipitadas, más bien déjalas para después. Es mejor. Sagitario: Te ocuparás de tu presente y no permitirás que la opinión de otros afecte o nuble tu juicio. Los astros te darán los recursos que necesitas para invertir en eso que tienes entre ceja y ceja y las herramientas que requieres para progresar te llegarán desde diferentes vías ¡Aprovéchalas! Capricornio: Esos problemitas que han estado retrasando tus planes por fin comenzarán a desaparecer y las nubes que estaban nublando tu camino se irán disipando. Ahora verás la luz del sol guiarte y tendrás más certeza sobre lo que quieres y necesitas hacer para alcanzar tus metas. Acuario: El exceso de responsabilidad hará que sientas una fuerte carga en la espalda y eso podría generarte un fuerte malestar. Hoy será importante que acudas a un médico para que, además de recetarte un medicamento para el dolor, también pueda recomendarte una terapia especial de relajación. Piscis: Tendrás que resolver esos problemas que tienes pendientes con tu pareja. Has estado ignorando durante mucho tiempo aquello que los tiene en la cuerda floja y para estar guindando es mejor caer. Trata de no entrar en discusiones y ser comprensivo. Advertisement

