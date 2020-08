El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 7 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llegó el fin de semana, mi gente bella. ¡Es viernes y el cuerpo lo sabe! Te cuento que hoy es muy importante que mantengas la calma y no dejes que exploten tus emociones porque, con la cuadratura de Venus y la luna, podrías terminar hecho un mar de lágrimas. Además, sentirás una fuerte confusión entre lo que quieres y lo que no. Mi única recomendación es que cuando sientas que estás perdiendo la cabeza te relajes y mires con otros ojos lo que te está sucediendo. Sé positivo y agradecido. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “MANTENGO LA CALMA Y ACLARO MIS PENSAMIENTOS” En este nuevo año, se te presentará la posibilidad de dar otra oportunidad a aquellas personas con quienes te encuentras distanciado. Manejarás una energía tan positiva que te ayudará a que todo esté bien en tu vida. La Copa de la Suerte: 8, 25, 40, 56, 70, 83 Aries: Este fin de semana de tu boca saldrán las palabras justas para expresar tus sentimientos. Si estás solo, pensarás que ya es momento de involucrarte en una relación más seria y si ya tienes pareja, entonces comenzarás a planificar tu futuro para dos. Tauro: Cuidarás tu salud emocional porque tu estado nervioso se encuentra algo alterado. Este fin de semana sacarás tiempo para tranquilizarte y recuperarte de algunas situaciones que durante la semana te dejaron con mucho agotamiento y falta de vitalidad. Géminis: Este fin de semana vas a asumir la importancia que el amor tiene en tu vida. Cuando te des cuenta de ello conocerás el estado de felicidad absoluta. Recuerda que hablar de amor no es sinónimo de estar en pareja, también se trata del amor propio y hacia tus seres queridos. Cáncer: Un dinero importante llegará a ti y con él podrás responder a varios compromisos que tienes pendientes. Además, alguien influyente se acercará con una propuesta maravillosa que no dejarás pasar. Arriésgate, porque tienes muchas posibilidades de que todo salga con éxito. Leo: Este fin de semana resolverás esos viejos problemas que se generaron por la falta de diálogo entre algunos de tus parientes. Los malos entendidos se van a aclarar y la unión familiar volverá a fortalecerse. Tú serás un gran mediador y todo van a agradecer tu apoyo y compromiso. Virgo: Un problema económico te va a generar un dolor de cabeza durante el fin de semana, pero esa ayuda del banco que hace tiempo estás esperando ahora llegará para ponerle fin a tu preocupación. Te organizarás muy bien y podrás resolver cualquier asunto. Libra: Este fin de semana tendrás que andar con los ojos bien abiertos y dejar fluir los acontecimientos que se te presenten. Las estrellas te tienen reservadas varias sorpresas muy agradables que te harán feliz y motivarán a que tu corazón tenga un latido muy fuerte. Escorpio: Toda experiencia que vivas este fin de semana te servirá para aprender y para recordarte de dónde vienes. El universo te dará una lección para que no te olvides de ser humilde. En estos días tendrás que buscarles el lado positivo a las cosas y no detenerte en lo negativo. Sagitario: Este fin de semana vas a querer distraerte de los problemas rutinarios y poner la cabeza en claro. Desearás compartir momentos gratos con personas cercanas y tomarte unas copas para olvidarte del trabajo y de aquello que te tiene estresado. Vivirás una gran experiencia. Capricornio: Este fin de semana tendrás la oportunidad de encontrar un lugar mejor para vivir. Últimamente no estabas muy a gusto con el espacio que habitas e incluso la renta estaba muy costosa. Pero como por arte de magia llegará a ti una excelente opción y no dudarás en moverte para allá. Acuario: Este fin de semana encontrarás respuestas que hace tiempo estabas buscando y de la forma menos esperada. Presta mucha atención a los mensajes que se van a spam en las redes sociales, porque alguien que tú conoces podría darle claridad a tu vida y ponerles fin a tus angustias. Piscis: Este fin de semana no permitirás que alguien más te cause problemas. Tu pensamiento principal será no dejar que nadie interrumpa tu armonía natural y la tranquilidad que ahora posees. Vas a confiar en tu intuición pues esta te ayudará a identificar qué personas no son buenas para ti.

