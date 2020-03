El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 6 de marzo El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “VOY A EXPANDIR MI ESPIRITUALIDAD” Llegó el fin de semana, mi gente bella. Por fin es viernes y el cuerpo lo sabe… Y los astros también porque hoy amanecemos con la luna en el signo de Cáncer en su casa 9, que representa el crecimiento de todo lo que tiene que ver con tu aspecto psicológico; tus ideales, lo que es importante para ti, tus estudios, viajes y espiritualidad. También estarás muy sensible a las emociones de quienes te rodean. Te recomiendo que disfrutes de un momento especial al lado de tus seres queridos. Pueden salir a disfrutar de una tarde de juegos o karaoke para salir de la rutina. Si hoy es tu cumpleaños: Este año esquivarás las relaciones con personas poco honestas o de las que dudes por algún motivo. Por el contrario, seguirás los consejos de la gente que te quiere bien, y no sufrirás decepciones. La Copa de la Suerte: 8, 17, 34, 51, 68, 92 Aries: Hoy tendrás un gesto en el rostro como de enojado y quienes no te conocen bien pensarán que eres una persona amargada. Sin embargo, cuando entren en contacto contigo se darán cuenta de la gran energía que tienes y conectarán contigo de inmediato. Tauro: Por tu orgullo no reconocerás que estabas equivocado en las decisiones económicas, pero eso te enseñará para que la próxima vez pidas otra opinión. Nunca está de más la ayuda de terceros con experiencia, que pueden darte un buen consejo. Géminis: Si estás participando de algún concurso o sorteo, siento que hoy podrías recibir buenas noticias o premios relacionados. Además, tendrás muy buena suerte en los juegos de azar, solo si lo haces por diversión y no por vicio o por avaricia. Cáncer: Hoy te sentirás un poco triste por el dolor de alguien que es importante para ti y que ahora está pasando por una situación difícil. Pero al mismo tiempo te convertirás en su más grande apoyo y en quien le dé la fuerza que necesita para salir adelante. Leo: En algún lugar público como un restaurante, un parque o un supermercado podrías encontrarte hoy dinero en el piso o en algún rinconcito. Deberás tener los ojos bien abiertos para no perder de vista la fortuna que te está persiguiendo. Virgo: Ahora saldrás de la oscuridad mental que traías y podrás ver con mayor claridad todo el panorama. Si no tienes trabajo, una oportunidad llegará pronto para que la aproveches. Y si tienes empleo, se convertirá en algo importante de tu vida, quizás un ascenso. Libra: Hoy sentirás que tienes las energías muy bajas y tu cuerpo estará pidiéndote a gritos un descanso. Te verás en la necesidad de dormirte temprano para reponer algunas horas de sueño y tener mayor vitalidad durante la jornada de mañana. Escorpio: Siento que hoy se te presentarán algunas dificultades amorosas, pero relacionadas con alguien del pasado. Será tu oportunidad para ponerle punto y final a esa situación y cerrar ese ciclo de una vez y por todas. Solo así podrás renovarte. Sagitario: Si estás soltero, hoy no te arrepentirás de decir sí a la primera cita. Si te dejas querer y abres tu corazón dejando atrás los miedos, esa persona te amará con todo su ser. Y si tienes pareja, te dará buenos momentos y prepárate para una bella cena con velas. Capricornio: Hoy sentirás como si un muro se alzara entre tus metas y tú, y llegará a ti esa frustración y desánimo. Sin embargo, hoy mi misión es recordarte que no hay montaña lo suficientemente alta que no puedas escalar. Recuerda que con Dios todo y sin Él nada. Acuario: La persona que te gusta hoy accederá a tener una cita contigo, así que no desaproveches esta oportunidad. Olvida tus reparos y disponte a disfrutar. Si estás acompañado, tienes que agasajar a tu amorcito para que sienta que es muy importante para ti. Piscis: Es posible que tu mejor amigo te pida consejo acerca de algunos problemas familiares. Sé comprensivo y prudente en este tema. Préstale tu oído, escúchalo atentamente y trata de ser imparcial en tus opiniones. Advertisement

