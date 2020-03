El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 5 de marzo El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “APROVECHO TODA ESTA ENERGÍA PARA EXPLORAR NUEVOS CAMINOS HACIA MI FELICIDAD” Feliz y bendecido jueves, mi gente bella. Hoy es de esos días en los que uno no quiere quedarse quieto y carga con mucha energía gracias al sextil de la luna con el planeta Marte. La disposición y la motivación estarán sobre la mesa listas para emplearlas en cualquier plan que tengas en mente. Si has estado muy quieto en las últimas semanas, hoy podrías darte la oportunidad de hacer una actividad distinta que te ayude a salir de la rutina y te brinde experiencias nuevas y enriquecedoras. Si hoy es tu cumpleaños: El entendimiento sexual será más intenso de lo habitual durante este nuevo ciclo. Tendrás mejor humor, y la vida de pareja recuperará fuerza y color. También tendrás suerte en los juegos de azar y en tu vida profesional. La Copa de la Suerte: 15, 23, 38, 49, 71, 87 Aries: Hoy reinará la paz en tu hogar. Aún si vives solo, vas a sentir mucha tranquilidad y armonía cuando estés paseando los rincones de tu casa. La influencia de Júpiter será muy positiva en tu signo durante este día y en caso de que vivas con alguien más, esto mejorará la convivencia. Tauro: Tu mente se va a aclarar y entenderás que hay muchas cosas a las que debes hacerle frente. Prepárate para superar algunas pruebas que te van a confrontar contigo mismo. La forma en como te ves, como te sientes y cómo te relacionas con los demás va a evolucionar si te lo propones. Géminis: Hoy estarás muy musical y encontrarás en algunas canciones ciertos mensajes que te llegarán como caídos del cielo. Préstales mucha atención a las señales del universo porque ellas llegarán a través de cualquier medio; la música será uno de ellos. Cáncer: Recibirás un obsequio especial de alguien que había estado muy lejos de ti. Te sorprenderán con algo que hace tiempo tú estás deseando y ese gesto tocará tu corazón. Te sentirás muy querido y como una persona importante para quienes te rodean. Leo: Hoy tendrás que buscar lápiz, papel y calculadora para organizar tus finanzas. Hay algunos asuntos que no están muy claros y debes actualizar para que más adelante no te generen contratiempos. Tú sabes bien cómo hacerlo, es cuestión de sacarle el tiempo. Virgo: Hoy será uno de esos días en los que ni siquiera te dará tiempo de comer por la cantidad de compromisos que tendrás en tu agenda y los que saldrán de improviso. Tendrás que mantenerte hidratado y con algunos snacks a la mano, para que tu cuerpo no resienta la fatiga. Libra: Hoy serás como un imán para atraer el reconocimiento de los demás y las recompensas, hay mucha gente que te admira en tu profesión. Por tu desempeño en el plano laboral, recibirás muchos elogios. Desde ya siéntete feliz porque te espera un día de muchos halagos. Escorpio: Este día será especial para investigar sobre un estudio superior, enseñar, o dirigir viajes con fines espirituales y sagrados. Incluso sentirás el deseo como de ir al templo o a una misa. De ser así, hazle caso a tu intuición, posiblemente recibirás un mensaje importante. Sagitario: El dinero es el tema importante a partir de hoy. Si estás por cobrar un seguro o estás esperando la terminación de un juicio, ten por seguro que te será favorable gracias a Júpiter. La prosperidad será bienvenida por ti, así que espera con mucha paciencia. Capricornio: Hoy lograrás una alianza muy importante que favorecerá tu economía. Lo mejor de todo es que será genuino y sin pretensiones. Lo que veo es que una persona, con un estilo de vida totalmente diferente al tuyo, te ayudará a crecer y te dará una visión diferente de las cosas. Acuario: Hoy te sorprenderás comprando frutas, verduras y, en general, algunos productos que te ayuden a llevar una dieta mucho más balanceada. Siento que recibiste un llamado de atención importante sobre tu salud y eso te hizo caer en cuenta de muchas cosas. Haces bien. Piscis: Hoy tendrás un día muy chistoso porque es posible que le jueguen una broma a alguien cercano a ti y eso te hará reír durante mucho tiempo. Sin embargo, no te extralimites con la burla, porque eso podría a ofender a esa persona importante para ti. Advertisement

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 5 de marzo

