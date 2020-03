El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 4 de marzo El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “MANEJO MI ECONOMÍA DE FORMA DISCRETA E INTELIGENTE” Y eso mi gente, feliz y bendecido día para todos. Llegó el ombliguito de semana cargado con la fuerte influencia de la Luna que tiene una cuadratura con el planeta Júpiter. Este aspecto impacta principalmente tu bolsillo y me refiero al hecho de que, si tienes suficiente dinero, entonces sentirás el impulso de gastarlo, así que contrólate. Recuerda que hay cosas en las que no tienes que invertir porque terminarán acumulándose de tu casa sin ningún propósito. Además, también estarás muy generoso con los demás, pero no dejes que abusen de ti, porque incluso podrías no darte cuenta. Si hoy es tu cumpleaños: Durante este año te pondrás en paz con tus recuerdos, porque Venus te ayudará a armonizar tu vida interior. Sintonizarás muy bien con tu media naranja. Y si no estás en pareja, el amor llegará por donde menos lo esperes. La Copa de la Suerte: 5, 25, 32, 47, 63, 94 Aries:

Tus amigos serán muy importantes durante este día porque hoy, particularmente, te sentirás sensible, con ganas de llorar por todo y por nada. Una salida por un café, una ida a cine, o una cena será te será de gran ayuda porque podrás distraer tu mente. Tauro:

Tus ambiciones profesionales te llevarán hacia el arte o las finanzas. Serás popular y amado por todos los que te rodean. Trata de conservar esa esencia tan pura que tienes para que no tengas dificultades en lo que elijas. Géminis:

En estos momentos los viajes serán de tu interés, pero si vas acompañado. Hay una aventura en particular, en un lugar donde del Caribe donde podrás disfrutar del mar, el sol y la arena. Si no tienes con quien ir, no importa, hazme caso, no te faltará compañía. Cáncer:

Hoy estarás muy apasionado en tus acciones. El deseo por hacer las cosas bien se notará a lo largo de la jornada y esto creará una excelente imagen ante los demás. También estarás documentando en tus redes sociales todo lo que haces, pero ojo con mostrar de más. Leo:

Hoy serás como un imán que atraerá todo lo bueno a nivel de relaciones de pareja. Ya sea que tengas a tu amorcito o te encuentres solo, tendrás la oportunidad de vivir una experiencia que llenará tu alma. Y lo mejor de todo es que posiblemente surja a partir de un encuentro casual. Virgo:

Tu salud sale muy bien aspectada para este día. Si tienes pendiente reclamar algunos resultados médicos, entonces puedes estar tranquilo porque todo sale favorecido para ti. Ten en cuenta que mientras te sientas bien físicamente, tu energía será suficiente para tu rendimiento. Libra:

Hoy tendrás una latente preocupación relacionada con tus hijos o con alguna persona que tienes a tu cargo. Hay algunos comportamientos que no te dan tranquilidad y posiblemente tendrás que encarar lo que está ocurriendo para evitar que más tarde todo pase a mayores. Haz buen uso del diálogo. Escorpio:

Después de algunas tormentas que hubo en tu casa, ahora buscarás la armonía en el hogar y harás lo que sea necesario para mantenerla. Estar junto a tu familia, y que permanezca unida, será tu mayor interés en este tiempo. Sagitario:

Hoy te interesarás mucho por el arte e incluso sentirás la necesidad de pasearte por algún museo o comprar cuadros con pinturas abstractas para tu casa. Si te decides a hacerlo, te servirá como terapia porque eso abrirá tu mente y disminuirá el estrés. Capricornio:

Disfrutarás comprando cosas bellas, cambiarás tu vestuario y el look de tu cabello. Si exageras con los gastos, ten cuidado con el dinero porque se va. Recuerda que tu situación económica mejora, gracias a tus buenas relaciones. Acuario:

Venus despertará tus talentos artísticos, tus dones seductores, y tu profunda naturaleza sensual. Así que muchos ojos estarán sobre ti porque será inevitable que luzcas una energía muy atrayente. Tienes que sacar provecho de lo que el cosmos te está ofreciendo. Piscis:

Los amores secretos y las intrigas románticas en las que estás involucrado podrían salirse de control y salir a la luz en cualquier momento. Tendrás que ser muy cuidadoso y ponerle punto final a aquello que no te lleve por buen camino. Advertisement

