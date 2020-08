El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 4 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido martes, mi gente bonita! Les cuento que hoy tenemos una cuadratura de la luna con el planeta Plutón. Este aspecto astrológico es muy efectivo para iniciar nuevos ciclos ya que te da ese impulso que necesitas para dejar atrás lo que ya no te sirve y emprender un nuevo camino. Esto podría ocasionar algunas confusiones sobre lo que sientes y quieres, así que es muy importante que definas tus propósitos y te enfoques en conseguirlos. Olvídate de las distracciones del exterior, que en este momento no te traerán nada bueno. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “LA RESPUESTA A TODAS MIS DUDAS ESTÁ EN MI INTERIOR” Si hoy, 4 de agosto, estás de cumpleaños… Aprovecha el brillo intelectual que te hará ser admirado y querido por los demás. Las oportunidades para viajar se hacen cada vez más concretas. Vas a establecer contactos sociales y darás a conocer tus ideas creativas. La Copa de la Suerte: 12, 30, 44, 53, 62, 79 Aries: Los astros te iluminarán con su luz para que puedas comunicarte efectivamente con los demás. Hasta un pequeño mensaje de texto será muy bien recibido, así que tendrás vía libre para decirle a quien quieras lo que hay en tu corazón. Con el don de la palabra te ganarás la aprobación de muchos. Tauro: Hoy tendrás que comenzar a delegar funciones porque las cosas se te van a salir de las manos. Date tiempo de respirar, mi amor. No eres Superman o la Mujer Maravilla. Ojo con los excesos. Tienes que aprender a confiar en los demás, por una razón especial están colaborando contigo. No lo olvides. Géminis: Lograrás el equilibrio en todos los aspectos de tu vida y te felicito por eso. Pensarás con cabeza fría cada paso que des y no te adelantarás a los hechos. También siento que ese inmueble que quieres comprar, ya sea casa, oficina o apartamento, está muy cerca de concretarse. Cáncer: Ahora todo lo que tiene que ver contigo estará energéticamente en orden. Vas a priorizar en lo relacionado con tu hogar, ya sea que vivas solo o acompañado. Te aseguro que cuando lo hagas, le vas a encontrar respuesta a muchas cosas que te tenían confundido. Leo: Hoy estarás con personas jóvenes que te llenarán de vitalidad y te harán ver la vida con otros ojos. Ten en cuenta que los viajes cortos no se ven muy favorecidos durante esta época, así que si tienes uno en mente, es mejor aplazarlo un poco más. Virgo: Estarás preocupado porque un crédito que esperabas se está retrasando más de lo previsto y siento que se va a demorar un poco más. Yo sé que no tienes contemplada la idea de recurrir a un familiar para pedir ayudar, pero me parece que te va a tocar, así que deja a un lado el orgullo. Libra: Te sentirás mejor que nunca y los astros beneficiarán cada acción que ejecutes. Si estás involucrado en un proyecto propio, te motivo a que cobres una buena suma de dinero por él, ya que cualquiera que esté interesado no lo pensará dos veces para pagártela. Saca provecho de tu ingenio. Escorpio: Hoy dirás sin miedo todo lo que hace tiempo llevas guardado en tu corazón. No podrás contener lo que hay en tu interior y explotarás sin control. Será el momento de desahogarse y deshacerte de los viejos rencores que hace tiempo vienes acumulado. Tú sabes perfectamente de qué te hablo. Sagitario: Hoy va a aumentar tu entusiasmo y lucharás para que tus sueños se hagan realidad. Recuerda que posees una personalidad tan poderosa que todo lo que te propongas lo conseguirás con éxito. También siento que una persona, una mujer exactamente, llegará a aportar mucha de su sabiduría. Capricornio: Hoy sentirás la necesidad de hablar con tu socio o con tus superiores y pedir una compensación por tu compromiso y trabajo. Te has estado esforzando mucho y tienes la razón. Hazlo porque siento que recibirás una respuesta afirmativa a esa solicitud. Acuario: Hoy te mostrarás curioso y con mucho deseo de investigar sobre asuntos espirituales y de autoayuda. Hay una persona muy importante para ti que lo está necesitando, por eso vas a querer prepararte y ofrecerle tu apoyo incondicional. Esta experiencia reforzará tu fe y poder espiritual. Piscis: Saldrán a la luz algunos conflictos que te están perturbando y entenderás que muchos de ellos vienen de adentro de ti. Esto te ayudará a cerrar capítulos de tu vida con los que vienes lidiando hace mucho tiempo. Tu mente se abrirá y verás con buenos ojos lo que el universo te mostrará.

