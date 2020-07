El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 31 de julio El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llegó el fin de semana, mi gente bella. Si hoy sientes que te levantaste como achicopalado, sin energías y desganado, no te preocupes porque es normal y todo esto es gracias a la oposición que tenemos entre la luna y el planeta Venus. Sin embargo, recuerda que tú tienes el poder de cambiar las cosas si posees suficiente determinación y no te dejas contagiar de la pereza y las malas energías. ¡Sacúdete! Olvídate de los problemas y sal con una sonrisa en la cara para que seas un imán de vibraciones positivas. Hazme caso. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “TENGO EL PODER PARA CAMBIAR MIS ENERGÍAS” Si hoy, 31 de julio, estás de cumpleaños… En este nuevo periodo tratarás de darle más importancia al amor, ya que por cuestiones laborales y por asumir responsabilidades en demasía, has dejado de lado la diversión y la satisfacción del corazón. La Copa de la Suerte: 4, 21, 36, 53, 88, 91 Aries: No te faltarán oportunidades de encontrar una pareja si estás solo, pero sé cuidadoso y prudente. Y si ya tienes compañía, no vas a querer forzar a que piense como tú, sino que le darás la libertad para que se quede a tu lado si realmente te quiere. Tauro: Este fin de semana serás transparente en tus acciones y vas a manejar todo con la verdad. También tendrás que fijarte muy bien a quién le cuentas tus intimidades, porque alguien podría desprestigiarte. Sobre todo, lo relacionado con personas del pasado. Géminis: Este fin de semana le darás alas a tu imaginación y te atreverás a soñar con ese romance del que tanto quieres disfrutar. También eliminarás tu complejo de inferioridad y todo sentimiento de culpa. Tu intuición será la guía y la luz que deberás seguir. Cáncer: Tus emociones estarán ligadas a tu plano físico y no dejarás que los problemas te afecten. Estarás sintiendo algunas molestias, pero con la ayuda de yoga y el ejercicio podrás librarte de ellas. Incluso te servirá premiarte con una sesión de masaje este fin de semana. Leo: Será un excelente momento para hacerte escuchar y relacionarte con éxito, porque todos entenderán el mensaje de tus palabras. Este fin de semana lograrás que los demás comprendan lo que dices y que te ayuden a alcanzar lo que deseas. Virgo: Será un fin de semana para aprender algunas lecciones. Todo se volverá más fluido y placentero para ti. Tus necesidades estarán enfocadas en atraer a tu vida esa paz que se ha perdido a lo largo de los últimos meses, así como tu tranquilidad. Libra: Te sentirás capaz de definir tu futuro porque recibirás buenos consejos que te ayudarán a tomar una decisión que tienes entre manos. Hay una situación personal que también se resolverá completamente y te quitarás un peso de encima. Escorpio: Ahora vas a invertir en lo que signifique un progreso para ti y para salir a ganar. Se te presentarán varias oportunidades y tu prueba será la de hacerte valorar y recibir por tus servicios el pago que mereces. Sagitario: Excelentes colaboradores llegarán a tu mundo de las amistades para enriquecerlo. La energía planetaria hará que algunos integrantes del grupo se alejen, y queden los mejores. Recibirás bendiciones por tus buenas obras. Capricornio: Tu vida espiritual cobrará importancia este fin de semana y verás con gratitud que tu poder reside en la fe que tienes en tu Dios. Haciendo meditación te sentirás pleno y así aumentará aún más tu conexión con la divinidad. Acuario: Habrá un cambio favorable en tu personalidad, te sentirás con vitalidad, entusiasta y poderoso. El éxito está cerca de ti, y si estás preparado llegará tu hora de ser reconocido. La protección de los maestros te ayudará. Piscis: Este fin de semana no importa cuál sea el trabajo que realices, lo harás como un verdadero profesional. Seguirás mostrando tu dedicación y responsabilidad, y verás que te ganarás el respeto de jefes y superiores.

