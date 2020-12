Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 31 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio JUEVES, 31 DE DICIEMBRE Y eso mi gente bella, llegó el último día del año. Desde ya los invito a que se preparen con la mejor actitud para recibir el 2021 con energías positivas y una excelente disposición. Espero que sea un nuevo año cargado de luz, felicidad, prosperidad, salud y desenvolvimiento. Decretemos con fuerza que a partir de mañana comenzaremos un ciclo que nos servirá para crecer y que nos llenará de gratas experiencias. Visualiza con fe que vivirás un 2021 mucho más amable, esperanzador y lleno de bendiciones para ti y los tuyos. ¡Feliz y próspero año nuevo! Los quiero mucho. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL 2021 TRAERÁ GRANDES COSAS PARA MÍ". Si hoy, 31 de diciembre, estás de cumpleaños… Tu mente se orientará con la mirada puesta en el futuro. Además, la influencia te los astros te servirá para que organices tus metas y evitar que algún detalle pueda influir negativamente en tus planes del año. La Copa de la Suerte: 12, 24, 39, 45 60, 89 Aries: Terminarás el año con la fuerza que necesitas para hacer una renovación total. Tu personalidad, que suele ser muy sociable, se volverá más armoniosa y diplomática. Así que brindo en tu nombre para que en el 2021 puedas obtener muchos éxitos. Tauro: Hoy te reunirás junto a las personas más queridas, tanto amigos como familiares, para celebrar la llegada del nuevo año. Existirá una mágica conexión con las personas que te rodean y sentirás que tocas el cielo con las manos. Géminis: Durante este último día del año la energía del amor incondicional fluirá a través de ti y estarás dispuesto a darlo todo por el bienestar de los demás. Los intereses materiales pasarán a un segundo plano y tu mayor interés será evitar el sufrimiento ajeno. Cáncer: Despedirás el año rodeado de tus amigos más queridos y con un sentimiento de fraternidad latiendo en tu corazón. También sentirás el cariño que te profesan tus seres queridos y eso hará que te proyectes al futuro con esperanza. Leo: Uno de tus motivos de brindis en este fin de año será tu vida profesional. Querrás inaugurar un nuevo empleo o hacer crecer más seriamente tu parte creativa. Brindo por que puedas realizar cambios positivos y el 2021 traiga mucha evolución a nivel laboral. Virgo: En este fin de año un profundo sentimiento espiritual te envolverá y un lazo invisible te unirá a los parientes que están en otras regiones. Te sentirás ligado a ellos más allá de las distancias, así que brindo porque los ángeles conduzcan tus pasos. Libra: Hoy tu labor será admirada y tu calidad profesional reconocida y con la llegada del fin de año se te auguran para el tiempo que viene, cambios en lo financiero. Según ayudes y colabores con los demás para que prosperen, así prosperarás tú también. Escorpio: Hoy buscarás la esencia y el valor espiritual, en vez del atractivo físico como hasta ahora has hecho. Te establecerás sobre bases firmes en el terreno sentimental y en la velada de esta noche los problemas en tu círculo familiar serán solucionados y perdonados. Sagitario: A la hora de despedir este año, tu mayor anhelo será tener salud y prosperidad. Brindo porque puedas encontrar un trabajo a la medida de tus sueños y tengas todas las herramientas que necesitas para tu bienestar. Capricornio: El amor estará de maravillas, y tendrás toda la luz para estrechar los lazos afectivos con tu pareja o para comenzar un nuevo romance si estás solo. Hoy por la noche tendrás ganas de festejar y estarás de fiesta en fiesta. Acuario: En este fin de año estarás rodeado por tus seres queridos y te mostrarás muy conmovido por todo lo que ocurrió en el 2020. Sé que en lo profundo de tu alma habrá cierta nostalgia por los familiares que están lejos, pero tú sabes bien que los llevas en tu corazón. Piscis: Esta noche será ideal para llegar al corazón de esa persona que tanto te gusta. Háblale con dulzura y regálale una flor, una poesía o su música favorita. También te acercarás a tus familiares para recibir el 2021 con las personas que más quieres y te importan.

