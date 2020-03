El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 30 de marzo El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio and El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Y eso mi gente bella, feliz y bendecido inicio de semana para todos! En esta ocasión quiero hablarles de ¡Vacaciones! Algo que a todos nos gusta mucho, pero ¿qué prefiere hacer cada signo para divertirse y relajarse? ¡Aquí te lo digo! Aries: A ti te gustan los deportes extremos, los safaris, el turismo de aventura y visitar lugares que se presten para tener muchísima acción. Todo el que decide hacer un viaje contigo, sabe perfectamente que tienes mucha energía y te gusta aprovechar el tiempo al máximo. Tauro: Tú eres un gran coleccionista, por eso tus destinos generalmente son aquellos donde puedes conseguir recuerdos para tus familiares y amigos. Ese es un gesto que siempre te ha gustado tener con tus seres queridos. Además, te encanta probar la comida de otros lugares y conocer su cultura. Géminis: Te gustan los planes mochileros e incluso prefieres desplazarte en una moto porque así puedes ser más ágil y evitar trancones que retrasen la llegada a tus destinos. Eres del tipo de persona que llega a un nuevo lugar y de inmediato consigue nuevos amigos. Cáncer: Si fuera por ti, te irías de vacaciones en una casa rodante, porque necesitas a toda tu familia junto a ti y sentirte como en tu hogar. Te gustan los lugares cerca del mar o de un río, y haces turismo dentro de tu patria, porque valoras mucho lo bonito de tu país. Leo: Eres quien mejor sabe disfrutar, porque cuando depende de ti, siempre la pasas estupendo. Generalmente vas a los lugares que están de moda y te hospedas en los mejores hoteles. Además, que cuando se trata de lujos, no te cohibes de absolutamente nada. Virgo: Te preocupas por la salud y por eso te gusta ir a lugares con bellezas naturales y sin contaminación para desintoxicar tu organismo y estar en contacto con otras especies de la flora y la fauna. También adoras las terapias anti estrés, así que un lugar tipo spa sería ideal para ti. Libra: Cuando sales de vacaciones solamente piensas en hacer vida social, así que tus principales planes son: asistir a fiestas y si está dentro de tus posibilidades un viaje al exterior sería estupendo. Además, tienes un gusto muy refinado y cuando viajas siempre traes cosas nuevas para tu casa. Escorpio: Para ti las vacaciones se disfrutan si las vives en lugares cargados de misterio, para investigar y profundizar a gusto. Tu otra actividad preferida es el sexo y necesitas lugares románticos para compartir buenos momentos con tu pareja o con una conquista potencial. Sagitario: Para desconectarte de tus obligaciones prefieres los viajes al extranjero o a lugares desconocidos. Te gusta descubrir algo nuevo para estudiarlo a fondo y eres de los que se le mide a todo. Puedes andar en carro, moto, caballo o incluso caminando. Para ti todo eso es aventura. Capricornio: Para tus vacaciones te gusta visitar lugares apartados, lejos del ruido de la ciudad y del estrés de las personas. Un plan ideal para ti sería en un hotel en las montañas, a donde se llegue por un sendero solitario y que te brinde una paz absoluta. Acuario: Eres el más original de todos para vacacionar, sobre todo porque también utilizas ese tiempo para ayudar a los demás. Se te puede ver desarrollando actividades de interés social en una institución, o en actos solidarios para comunidades vulnerables que necesitan ayudas humanitarias. Piscis: A la hora de planear tus vacaciones eliges hacer turismo en la costa. Amas los viajes en crucero o en velero, y visitar las playas románticas o una isla soñada por ti. Otra opción es elegir un lugar energético o sagrado; como templos o tierras con una alta carga espiritual. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 9, 18, 36, 48, 52, 70 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego. Advertisement

