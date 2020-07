El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 3 de agosto El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 3 de agosto Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Feliz y bendecido inicio de semana, mi gente bella. Hay muchos aspectos de nuestras vidas que a veces nos da pena aceptar frente a los demás, pero eso solo nos hace más humanos… Y yo hoy sacaré a la luz aquello que le cuesta resolver o admitir a cada signo del zodiaco. Aries: Tú tienes que resolver el problema del miedo. Tienes muchos disfraces para tapar ese asunto, porque en el fondo temes que alguien pueda herir tu orgullo o autoestima. Por eso te esfuerzas por crear y mantener un ego fuerte ante el mundo y ante los demás. Tauro: Te duele que seas tan rígido y te cueste expresar tus más profundos sentimientos. Por eso muchas veces te muestras terco, posesivo y ambicioso, y sufres de celos. Para mejorar, tienes que saber pedir ayuda con humildad y sin resentimiento. Géminis: A veces te aferras demasiado a tus recursos mentales, aquellos que te hacen sentir activo todo el tiempo. Tienes que aceptar que, a veces, la vida es aburrida y apenas pasa nada, que necesitas poner a descansar tu mente, y disfrutar del silencio y de tus sentimientos. Cáncer: Tú te aferras muchísimo al pasado y, a veces, pones en pausa tu presente para alimentarte de aquellos recuerdos que no te dejan avanzar. Te cuesta mucho digerir ese proceso cuando se trata de desprenderte de algo o de alguien. Leo: Eres muy dramático cuando tienes una crisis profesional o emocional, y allí es cuando tu sol se oscurece y tu energía se apaga. Para estar bien, necesitas encontrar tu centro creativo para tranquilizar tu corazón, sino puedes caer fácilmente en un estado de depresión. Virgo: Le temes al rechazo emocional, puesto que, aunque tienes una gran presencia, a veces sientes una enorme inseguridad. Sucede que te centras puramente en lo mental y tienes que permitirte vivir las emociones para cumplir como deseas con tu destino solidario. Libra: Para ti todo debe lucir siempre bien y si tienes heridas emocionales, entonces las tapas para que no se vean sin darles el cuidado necesario para que sanen. Tienes que aprender a liberar ese dolor para que no se acumule en tu interior. Escorpio: Tu punto débil son las viejas heridas de la educación social y familiar. Esto genera resentimiento y deseos de venganza. Tienes que confiar en quien te ayude para sanar tu dolor y limpiar tu corazón de viejos rencores. Sagitario: Te cuesta comprometerte con la vida cotidiana cuando se te agotan todos los viajes y pierdes el optimismo. Recurres a tu suerte para escapar de las dificultades, pero recuerda que la suerte no siempre puede acompañarte. Capricornio: Debajo de esa apariencia ambiciosa, está un corazón tierno y sensible. Te deprimes con frecuencia, y aunque crees que se debe a temas económicos o de trabajo, en realidad se debe a la soledad que siente tu niño interior. Acuario: Defiendes los valores humanos con tu razón, pero te muestras frío en tus sentimientos. Tampoco entiendes las lágrimas de otro ser humano, pues lo consideras una debilidad, por eso es necesario que aprendas a ser más compasivo con los demás. Piscis: Tus valores espirituales son la compasión, el servicio a los demás, el amor por el otro y la falta de ambición. Y si estos valores faltan en tu vida cotidiana, sientes una tristeza profunda. Tu forma de alcanzar la paz es sanando viejas heridas. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 23, 54, 66, 72, 89, 95 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

