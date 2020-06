El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 29 de junio El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz inicio de semana, mi gente bella! Les envío mi mejor energía en este día. Uno de los sentimientos más difíciles de controlar es la ira. Así que hoy te diré cómo llega cada persona a este punto, según su signo zodiacal. Presta atención… Aries: Tú te enojas fácilmente porque explotas por pequeñeces, y lo expresas con gritos y dando portazos. En tus rabietas, los ataques verbales son importantes. Comienzan y terminan rápido, y luego estás como si nada hubiera pasado. Tauro: Eres lento para entrar en cólera porque tu enojo se va construyendo con el tiempo, pero cuando salga la luz y la gota haga desbordar el vaso, entonces no hay quien te detenga. Bajo presión, puedes explotar con la violencia de un toro y te toma tiempo tranquilizarte. Géminis: Tú te defiendes con argumentos bien fundamentados y la ira puede sacar de ti una ferocidad aplastante y brutal. En muchos momentos tu lengua filosa te traiciona y terminas bombardeando a tu adversario con las palabras más ásperas. Cáncer: Tardas en enojarte, pero cuando te enojas sacas a relucir el pasado sin resolver y te retiras a tu propio mundo. A veces eres muy silencioso y aunque perdonas, nunca olvidas nada de lo que te hacen y eres capaz de guardar rencor durante mucho tiempo. Leo: Te sientes la persona más importante, a quien no se le puede reclamar nada. Y te enfureces si te exigen algo, cuando tú lo hubieras dado de buena gana. Por orgullo, ocultas tus arranques violentos en público, pero cuando estás en privado no te guardas nada. Virgo: Cuando te enojas te quedas callado y te sientes herido. Y aunque pareces tranquilo, eres tan sensible a la crítica que puedes generar un enojo profundo. Te frustran muchísimo las imperfecciones, y con eso eres implacable. Libra: Tú eres el más pasivo del zodiaco. Te enojas cuando sientes que te tratan injustamente o no te valoran. Debido a tu diplomacia tan desarrollada, evitas la confrontación a menos que sea completamente necesaria. Escorpio: Sientes una rabia profunda cuando te enojas y eso saca lo peor de ti. Generalmente esperas el momento adecuado para destruir a tu rival con argumentos intimidatorios y con sarcasmo. Además, eres muy vengativo. Sagitario: Reaccionas rápidamente cuando te enojas y defiendes tu verdad hasta el final con palabras duras, de las que después te cuesta muchísimo disculparte. Tus comentarios pueden ofender hasta la persona más insensible. Capricornio: Si entras en cólera, tus arranques de ira intimidarán hasta los más valientes. Te defiendes como si estuvieras detrás de un escritorio y asumiendo un rol de autoridad, y la ira es tu herramienta para conseguir el poder y el control. Acuario: Te lleva tiempo conectarte con cualquier emoción, incluso con el enojo. Esta te vuelve rebelde y generalmente atacas con comentarios duros y fríos. Te molesta que te digan qué puedes o no hacer, y que se entrometan en tus planes. Piscis: Eres propenso a ofenderte con facilidad. Haces un mundo por un hecho de poca importancia, alborotas todo el entorno y no escuchas razones. Mientras tanto intoxicas a todos con tus emociones sin argumentos. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 18, 23, 47, 89, 94 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

