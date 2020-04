El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 25 de abril El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ES UN DÍA PARA SENTIRME BIEN CONMIGO MISMO” ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente linda! Les cuento que hoy nuevamente tenemos una cuadratura de la Luna con Saturno y recuerda que esto hace que seas buena gente con los demás. Con este aspecto se despierta en ti ese lado amable y gentil, sobre todo con los miembros de tu familia y si hay alguno que necesite de tu ayuda, seguramente no se la negarás. Será un lindo día para conectarte también con la naturaleza, para recargarte de buena energía, liberar el estrés y sentirte mejor contigo mismo. Si hoy, 25 de abril, estás de cumpleaños… Llegó el momento de pensar más en ti. Elige la compañía de aquellas personas que te brinden lo mejor, tú sabes cuáles amistades son las que te convienen. Los vínculos afectivos se fortalecerán. La Copa de la Suerte: 3, 18, 39, 55, 70, 89 Aries: Tu visión del mundo se verá sujeta a reajustes. Aprenderás que, si quieres llegar con la cabeza al cielo, tienes que tener los pies bien puestos en la tierra. Leerás la mente de los demás y esto puede facilitar tus relaciones. Tauro: Sentirás una llamada interior y elegirás tu verdadera vocación, o descubrirás por primera vez cuáles son tus ambiciones en tu vida pública. Analizarás la actividad que realizas, en el caso que no puedas hacer un cambio ya. Géminis: Las relaciones íntimas cambiarán y verás claro los puntos en que te sientes incompleto. Si eres capaz de enfrentar y resolver las dificultades, la relación ganará en solidez. Asume los problemas y los resolverás. Cáncer: Entenderás los misterios más profundos y cuestionarás tu forma de conducirte con el dinero que compartes en el matrimonio o en los negocios. Tu naturaleza sexual será revisada y vivirás un renacer espiritual. Leo: Una actividad creativa despertará tu interés. Si has tenido bloqueos psicológicos en tu infancia que no te permitían expresarte libremente, este será el momento de liberarte de ellos. Se renueva tu naturaleza sexual. Virgo: Es el momento de escuchar el cuerpo, de respetar tus necesidades y tus límites, y de examinar dónde poner atención y equilibrio. Si no estás a gusto con la tarea que realizas diariamente, buscarás algo diferente. Libra: Se profundiza tu nivel mental y emprenderás algún estudio. No olvidarás lo aprendido, porque el conocimiento te dará poder. Estarás más desconfiado y tendrás el deseo de entender lo que sucede a tu alrededor. Escorpio: Romperás con los viejos hábitos que te atan al pasado porque es la única manera de avanzar hacia el futuro. Los recuerdos de tu niñez condicionan tu forma de ver el presente. Ahora será el momento de sanarlos. Sagitario: Te cuestionarás si los cambios en tu apariencia son los que realmente deseas, si estás de acuerdo con la imagen que muestras a los demás. Conocerás facetas ocultas de tu personalidad y cambiará tu visión del mundo. Capricornio: Entenderás cuáles son los problemas que tienes con el dinero: si lo acumulas para demostrar lo valioso que eres o si lo usas para controlar a los demás. O si no lo tienes porque crees que no lo mereces. No temas averiguarlo. Acuario: Reconocerás cuáles son los vínculos profundos e importantes. También verás cuáles son las amistades que llegarán a su fin. Los anhelos que considerabas importantes quizá no te sigan pareciendo lo mismo. Piscis: Debes transformar lo negativo para encontrarte con tu alma. Plutón traerá a tu conciencia aquellas partes débiles de ti mismo, de modo que puedas integrarlas a tu personalidad. ¡Descubrirás tus talentos… desarróllalos! Advertisement

