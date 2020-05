El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 23 de mayo El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente bella! Hoy comenzamos este día con un total equilibrio emocional gracias al sextil de la Luna con el Sol. Te entenderás muy bien con los demás y te sentirás excelente en términos generales; con buena salud, buena energía y buen ánimo, así que aprovecha esta fuerte influencia para fortalecer la confianza en ti mismo y ser más espontáneo de lo normal. Conéctate con el Universo y deja que el fluya a través de ti. De seguro te irá muy bien. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “CREO QUE MIS CAPACIDADES PARA LOGRAR MIS METAS”. Si hoy, 23 de mayo, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo se abrirán ante ti nuevos horizontes que te ayudarán a expandir tus conocimientos. Tus metas incluyen el crecimiento espiritual y este contacto con las energías universales te llena de energía. La Copa de la Suerte: 12, 22, 42, 50, 62, 91 Aries: Tu atractivo y tu trato positivo para con la gente estará en su punto más alto. En cuanto te enfrentes a una situación difícil, recibirás el sostén de los demás y te apoyará gente que nunca hubieras imaginado. Tauro: Tendrás la sensación de estar más en contacto con tu yo interior, donde los pensamientos fluyen con mayor tranquilidad. Tu relación con los demás es favorable, pero asegúrate de estar con gente de buena vibración. Géminis: La cooperación con los demás te resultará especialmente fácil y congeniarás con tus amigos sin ningún esfuerzo. Hoy no hables de trabajo, simplemente dedícate a disfrutar de un sábado distinto, lleno de calma y diversión. Cáncer: Hoy sentirás la necesidad de encontrarte con tus amigos y hacer algo diferente, así que no dudarás en invitar algunos cuantos a tu casa para que se pongan al día y se actualicen de lo que está pasando en sus vidas. Será una buena forma de despejarte. Leo: Piensa en lo que tienes y en lo que te haría realmente feliz, que son a menudo las cosas más sencillas de la vida. No eches por la borda tus ideales y principios, sólo para cumplir un deseo que está creciendo fuerte dentro de ti. Virgo: Debido a que tu interior está tenso y con ansiedad, tu relación con tu pareja no fluirá tan bien como de costumbre y en caso de que estés soltero entonces esa tensión se verá reflejada en tus relaciones interpersonales. Trata de no exagerar tu estrés. Libra: Aprende de las trabas, y asegúrate de no cometer el mismo error dos veces. Si todas las circunstancias volvieran a estar contra ti otra vez, medita sobre la idea de que no puedes forzar el destino. Algo mejor te tiene reservado. Escorpio: La vida le está pasando factura a tu salud. Esto sucede porque no todo marcha como querías, e intentas con terquedad, cambiar tu falta de suerte. Acepta que a veces no es posible y relájate, aunque no todo esté perfecto. Sagitario: Trata de no dejarte vencer por el desgano. Un poco de conquista y romance podría tener un efecto fabuloso, sal de conquista. Así pasarías algunas horas despreocupadas y alejarías los pensamientos negativos. Capricornio: Por fin ha llegado la paz interior que tu familia estaba buscando desde hace tanto tiempo. Han encontrado una fuerza interior que se percibe como confianza en ti. Dales tu apoyo siempre que puedas, eso te engrandece. Acuario: Puedes analizar qué cosas han salido bien, cuáles no han funcionado, y por qué. Acepta las lecciones del pasado, porque establecen las bases para los éxitos del futuro. El único error sería querer escaparte de ti mismo. Piscis: Quiero que estés atento y no te dejes engañar por alguien que no tiene escrúpulos. Quizás las cosas no sean lo que parecen a primera vista, y los daños económicos puedan tener un límite, si tomas las medidas apropiadas.

