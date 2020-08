El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 21 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido día para todos, mi gente bonita! Les cuento que hoy iniciamos este hermoso viernes con la fuerte influencia de la Luna que aún se encuentra en el signo de virgo, así que es muy posible que te sientas controlador y perfeccionista durante estos días. Incluso estarás más reservado de lo normal. Yo sé que a ti te gusta manejar con mucha prudencia todos tus asuntos, pero recuerda que hay personas que podrían servirte de apoyo si sientes que no puedes con todo tu solo ¡No lo olvides! AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ACEPTO CON AGRADO LA AYUDA GENEROSA DE LOS DEMÁS” Si hoy, 21 de agosto, estás de cumpleaños… Estarás muy bien acompañado por todos tus seres queridos que tanto te aman. Todos se acordarán de tu cumpleaños y eso te hará sentir muy recordado e importante. Irradias una luz especial que es percibida por quienes te rodean. La Copa de la Suerte: 8, 21, 40, 52, 73, 82 Aries: Este fin de semana buscarás una forma más responsable para invertir esos ahorros que has conservado con tanto esfuerzo. Lo harás muy bien. Trata de no mezclar las relaciones de pareja con el dinero, porque generalmente eso no termina nada bien. Tauro: Este fin de semana no te involucrarás en demasiadas actividades, porque sentirás la necesidad de descansar lo suficiente. El contacto con la naturaleza te vendrá bien, así que te recomiendo un paseo al aire libre para oxigenarte un poco. Géminis: Tendrás que actuar con determinación para poder liberarte de aquello que no te hace bien. Este no es un momento para lamentaciones. Tienes que levantar la mirada y buscarle salida a esos problemas que te están agobiando. Tú puedes. Cáncer: Por fin terminarán esos problemas que te habían estado retrasando un poco. Estarás muy feliz durante el fin de semana, por eso te aconsejo que te dediques a meditar y a agradecerle al universo por alivianar tus cargas. Te llenarás de buena energía para esta nueva etapa. Leo: A nivel profesional has madurado mucho, así que no te desesperes trabajando de más. Tómate tu tiempo para descansar y verás que no hace falta desgastarte para hacer las cosas bien. Este fin de semana dividirás tus tareas y sacarás un espacio para ti. Virgo: Este fin de semana aprovecharás para relajarte y despejar tu mente de todas las preocupaciones. Una buena idea será salir a cenar con tus seres queridos, compartir una película juntos o simplemente departir un rato con ellos, con unos snacks y buena música. Libra: Este fin de semana tendrás que enfrentarte a una verdad, que no será de tu mayor agrado. Recuerda que lo mejor es reconocer la realidad de las cosas para saber a qué debes atenerte. Muchas cosas saldrán a luz, así que debes prepararte. Escorpio: Iniciarás un periodo de cambios espirituales y el fin de semana será perfecto para alimentar tu fe y fortalecer tu espíritu. Ahora tendrás el valor de reencontrarte contigo mismo y mirar a los demás sin máscaras ni engaños. Sagitario: Aprenderás a cuidar mejor tu cuerpo y mente para alcanzar mayor bienestar de forma integral. Este fin de semana también sacarás un espacio para distraerte o llevar a cabo algún pasatiempo que te sirva para vencer la ansiedad. Será muy bueno que despejes tu mente. Capricornio: Este fin de semana las reuniones sociales estarán muy activas y, por esta razón, crecerá tu popularidad en tu círculo social. Aprovecha para relacionarse sobre todo con aquellas personas que hace tiempo no ves. Te vendrá bien ponerte al día. Acuario: Este fin de semana sacarás a la luz tus sentimientos de amor y ternura, y los repartirás entre tus seres más queridos. Preocúpate más por lo que tienes que hacer tú y no te fijes en el trabajo de los otros. No exijas más de lo que pueden dar. Piscis: Lo creativo se resaltará en ti durante este fin de semana. La música, el baile y la literatura serán las áreas donde más podrías destacarte gracias a tus talentos. Mi recomendación es que realices alguna actividad que ponga a trabajar tu ingenio.

