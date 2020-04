El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 21 de abril El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “RECARGO MI ENERGÍA CON LAS PERSONAS QUE AMO” ¡Feliz y bendecido martes para todos, mi gente bella! Hoy tenemos una cuadratura de la Luna con Saturno y esto exalta tu lado cálido, comprensivo y paciente. Durante este día te sentirás muy unido a tu familia y te negarás a cortar ese cordón umbilical que te tiene aferrado a ellos. Está muy bien que compartas tiempo con tu familia, pero no te puedes desconectar por completo de los demás, porque allá afuera hay compromisos y responsabilidades que debes encarar. Mi recomendación es que te recargues con tus seres queridos y retomes tus labores con la mejor actitud. Si hoy, 21 de abril, estás de cumpleaños… A partir de hoy se te abrirán las posibilidades para viajar, estudiar lo que realmente te gusta, y hacer negocios con personas influyentes. Aumentará tu capacidad para enfrentarte con lo que para ti es complicado. La Copa de la Suerte: 1, 27, 35, 56, 69, 80 Aries: Hoy tendrás una influencia tranquilizadora sobre tus parientes, porque ahora te escucharán y confiarán en tu sabiduría interna. Ellos saben que pueden conversar contigo y contarte sus confidencias, porque tú nunca los delatarás. Tauro: Hoy tendrás que empezar a resolver los asuntos relacionados con tu hogar y con esto me refiero a las energías. No importa si estás viviendo solo, cada que llegues a tu casa debes sentir que inspira paz y tranquilidad. Si te dedicas a mover algunas cosas, entonces verás el cambio. Géminis: Presta atención a quien sea amable contigo y te valore porque así podrás encontrar amigos para toda la vida y no te arrepentirás en el futuro. Si bien existen personas que te pueden engañar, tu corazón te avisará para resguardarte. Cáncer: Las finanzas mejorarán de una manera inesperada y por eso el dinero no será un inconveniente para ti en este momento. Te llegó la hora de olvidarte de los viejos planes y afrontar con confianza lo desconocido que está por llegar. Confía porque será estupendo. Leo: En tu ambiente de trabajo, es mucha la gente que ya muestra su confianza en ti, así como el respeto que tiene por tus ideas y capacidades. Acepta esta nueva oportunidad porque tienes un gran futuro, te lo puedo asegurar. Virgo: Durante este día conservarás la paciencia como lo has hecho hasta ahora porque así encontrarás las respuestas que estás buscando. Tu forma de plantarte frente a las situaciones genera mucha admiración en los otros y sorprenderás a los demás. Libra: Ahora visitarás otros sitios, a los cuales nunca se te hubiese ocurrido ir por lo extraño que pueden parecerte. Y también descubrirás la facilidad con la que puedes hacer amigos y encontrar a personas admirables. Tu seguridad los atrae. Escorpio: Aprovecharás este día para retomar el contacto con tu grupo de amigos. No tengas miedo de lo que pueda pasar. Si has estado un poco alejado este último tiempo, ellos sabrán entender tus motivos y te recibirán con los brazos abiertos. Sagitario: Iniciarás un gran momento de cambios amorosos en tu vida. No tengas dudas, sal y disfruta junto a tu ser querido. Tienes que organizar una salida fuera de lo común, y así sorprenderás a tu amorcito. Pero si estás solo, dedícate a consentirte. Mereces darte afecto. Capricornio: Hoy te vas a replantear algunas cuestiones porque por fin has entendido que ni tú, ni los demás son dueños de la verdad absoluta. Ese cambio de actitud te traerá grandes beneficios porque ahora podrás encontrar más afinidad con personas diferentes a ti. Acuario: Es el momento de mirar al frente y olvidar el pasado. Yo te aconsejo que dejes las cosas en el lugar en donde tienen que estar. Además, te encuentras en el mejor momento para un cambio positivo y el amor llegará rápidamente. Piscis: Por fin ha llegado el momento de que tu energía cambie a un nivel muy positivo. El cambio de actitud por el que estás pasando hará que te sientas más feliz y pondrá una sonrisa en tu cara. ¡Me alegra mucho por ti! Ya verás que disfrutarás mucho de este momento. Advertisement

