El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 2 de mayo

AFIRMACIÓN DEL DÍA: "NO VOY A PERDER DE VISTA MIS METAS Y PROPÓSITOS"

¡Feliz sábado, mi gente bonita! Les cuento que hoy tenemos la fuerte influencia de la Luna que entra al signo de Virgo, en su casa 10, que representa todo aquello que tenga que ver con la evolución de tu carrera, ambiciones y casos de éxito, así que es muy posible que te sientas controlador y perfeccionista durante estos días en lo relacionado a tus proyectos profesionales. Incluso estarás más reservado de lo normal. Buscarás la manera de concentrarte y enfocarte solo en aquello que es realmente importante en estos momentos.

Si hoy, 2 de mayo, estás de cumpleaños…

En este nuevo ciclo las energías de los astros beneficiarán el sector de tus amistades y de los grandes proyectos. Ten paciencia con tus relaciones, y si estás solo, un amor se iniciará durante el año.

La Copa de la Suerte: 6, 12, 32, 46, 79, 87

Aries:

Recuerda que no puedes tener el control del mundo, ojalá esto fuera posible. Lo mejor es empezar por tu pareja y tu familia. Hoy los viejos conflictos, así como los problemas personales, parecen tendrán menor importancia y todo se solucionará.

Tauro:

Tú tienes la habilidad de conciliar elementos extremos y así haces que los demás sean más tolerantes y abiertos. Sea lo que sea que hagas, resultará bien y de forma amistosa; incluso puede que así se refuerce la confianza en ti.

Géminis:

El apoyo de un amigo cercano te animará y te ayudará en el cumplimiento de tus objetivos. Con el tiempo podrás actuar de la misma forma para con los que te conocen y desean hacer realidad sus sueños. No dudes en animarlos.

Cáncer:

Podrías llegar a ser una persona experta en los asuntos materiales y económicos, además, harás uso de tu capacidad para la organización. Recuerda: la intuición y la imaginación serán de mucha ayuda.

Leo:

Tu actual afán por la aventura parece no conocer límites. Si pudieras, participarías en todas las actividades posibles, a pesar de que ahora no es seguro. Hay muchas cosas que te despiertan interés, pero sabes que debes concentrarte en lo importante.

Virgo:

Hay una preocupación rondando en tu mente. Afirma que perdonas y olvidas cualquier vieja hostilidad. Experimentarás lo maravilloso que es reavivar nuevas amistades y revivir recuerdos compartidos.

Libra:

Por fin puedes relajarte y respirar profundamente. Tu vida privada estará marcada por un período sin mayores problemas. Te llevas bien con tu pareja, así como con tu familia y amigos. Y si no tienes pareja, entonces conéctate con las personas que son importantes.

Escorpio:

En tu vida cotidiana vivirás situaciones fáciles de resolver. Le darás más importancia de la habitual a las cosas esenciales en la vida, y esto es bueno. Comparte tu felicidad con las personas que signifiquen mucho para ti.

Sagitario:

Los problemas que tenías con otros, y que parecían imposibles de resolver están resultando bien. Es el momento de que reanudes tus amistades más cercanas y que redescubras el amor, es tiempo de romances para ti.

Capricornio:

Entre los familiares que te rodean y tú existe una tranquilidad natural. Pareces ser el centro de atención más de lo normal, y para ellos conformas una parte importante de sus vidas. Devuelve todo el afecto que recibes.

Acuario:

No dejes de lado a amigos, familia y conocidos porque son precisamente quienes necesitan tu atención más que nunca. Deberías acercarte más a ellos. No hablo de que tengas que ir a visitarlos. Con que los llames constantemente y muestres tu atención es suficiente.

Piscis:

Hoy te concentrarás en tratar al prójimo con mucho respeto ya que tus energías estarán enfocadas en mostrar la mejor versión de ti. Te sentirás muy satisfecho, a pesar de que haya personas que no se comporten igual que tú.

