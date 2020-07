El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 2 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido domingo para todos, mi gente bella! Hoy los saludo con mucho cariño y como siempre trayéndoles las mejores predicciones para el día. Les cuento que la Luna se encuentra en el signo de Capricornio. El éxito en todos los aspectos de tu vida será tu prioridad, pero óyeme bien, no dejes que tu afán de asumir el poder en todas tus formas te nuble la vista y termines pasando por encima de los demás. Concéntrate en construir tus planes y proyectos de forma justa y sin presionar a aquellos que están a tu alrededor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “CONSTRUYO MI FUTURO CON PACIENCIA Y HONESTIDAD” Si hoy, 2 de agosto, estás de cumpleaños… El universo se dispone a tu favor y te augura un año de tu vida lleno de luz y buenas energías. Tus ideales se vuelven cada vez más sólidos y te ayudarán a enfrentar la realidad en el futuro que se aproxima. La Copa de la Suerte: 7, 24, 39, 57, 60, 84 Aries: Será un buen día para disfrutar con tu pareja, se merecen disfrutar de momentos más románticos después de algunas discusiones. Si estás solo ahora te mostrarás enamoradizo. Atraerás la atención de todos y brillarás con tu aura seductora. Tauro: Tu hogar se encuentra un tanto desarmonizado. Deberás ser muy cauteloso porque la lucha de poder entre algunos de tus familiares, es importante. Estás tú para mantener la paz y equilibrarte en esta situación. Géminis: Concéntrate en lo bueno del presente sin darle tanta importancia a pequeñeces que te quitan de tu centro y deja tu verdad bien en claro. Exprésate libremente. Lo que te guardes hoy puede empañar tu futuro. ¡Hazme caso! Cáncer: Tu aspecto económico irá creciendo cada vez más. Mira hacia el futuro y concéntrate en la forma en que tú sabes hacerlo, con sensibilidad y también con responsabilidad. Así planificarás con el corazón los pasos que darás. Leo: ¡Ocúpate de ti! Ve a comprarte ropa bella y cambia el look de tu cabello, la transformación te sentará de maravillas. Necesitas verte muy bien, llegó el tiempo de mimarte y mejorar tu imagen. Tu autoestima se fortalecerá. Virgo: Nutre tu espíritu, trata de tomarte un tiempito en el día para realizar una meditación. No le des demasiada importancia a la seguridad económica, porque eso no es lo principal en la vida, ya te darás realmente cuenta. Libra: Tus amigos no te quieren por lo que posees, sino por ser una buena persona. Tú siempre estás cuando ellos te necesitan y conteniéndolos cuando tienen algún problema. Tienes riquezas espirituales, aliméntalas. Escorpio: Tienes que conducir tu vida, así que no permitas que nadie agarre el timón de ella. Serás tú el que dicte lo que se va a hacer y cómo se hará porque tienes en claro tus metas y objetivos. Debes estar seguro de lo que quieres. Sagitario: No descanses en una pasividad que no está buena y que te provocará retrasos. Tienes que aprovechar tu tiempo y energía, poner en marcha tu mente brillante y tu creatividad, pero hazlo ya, no lo dejes para después. Capricornio: En tu entorno hay quienes en vez de ayudarte quieren perjudicarte. Te cuidarás de personas mentirosas que intentan engañarte para conseguir lo que pretenden. Cuida tu seguridad personal. ¡Tienes que estar muy atento! Acuario: Con tu pareja te mostrarás tal cual eres, encantador y sensual. Si no tienes compañía, saca tu magnetismo a la luz y atraerás a personas con una bella energía. Te aseguro que pronto estarás con una relación especial. Piscis: Si estás trabajando con otras personas, debes conocer a fondo a quienes están en tu entorno, recuerda que no todo lo que brilla es oro, aléjate de aquellos que no tienen buena vibración. Si te has equivocado, corrige tu error.

