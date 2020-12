El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 19 de diciembre

Close

SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente bella! Les cuento que este día amanecemos con la fuerte influencia de la Luna que tiene un trígono con Venus, el planeta del amor. Esto significa que estarás de un ánimo excelente y tu carácter estará más tranquilo que de costumbre. Si tienes pensado realizar alguna actividad artística, creativa, religiosa o mística, hazlo, porque de seguro resultará siendo un éxito total. Además, tu calidez y sensibilidad te permitirá conectarte muy bien con cualquier persona de tu círculo social. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "COMPARTO MIS EMOCIONES POSITIVAS". Si hoy, 19 de diciembre, estás de cumpleaños… La influencia del cosmos en el día de tu cumpleaños hará que se generen grandes cambios a nivel profesional. Los demás verán en ti a una persona muy capaz en lo que haces. Tus metas serán alcanzadas positivamente. La Copa de la Suerte: 14, 28, 35, 53, 72, 84 Aries: Este fin de semana aumenta tu deseo de aprender idiomas y de viajar al extranjero. Es un tiempo benéfico, porque irradiarás una belleza especial hacia todos los que te rodean. Da paso a todo lo bello que el cosmos te tiene reservado. Tauro: Terminarás de una buena vez con todo lo que te genera dependencia. Deja que se aleje de tu vida lo que te detiene y frena tu desarrollo. Fortalecerás la fe en ti mismo al sentir que estás bien orientado. Géminis: Llevarse bien espiritualmente será uno de los elementos más importantes para ti a la hora de elegir a tu pareja o permanecer con ella. Necesitas a tu lado a una persona sensible y emprendedora y decidida. Cáncer: Tómalo con calma, pero tendrás que sacrificar un poco de tu tiempo de placer para terminar una actividad pendiente. Lo que realices será muy productivo, y te sentirás orgulloso de tus capacidades. Leo: Podrás darle rienda suelta a tus inquietudes artísticas y sentimentales. Si desarrollas tus talentos para el arte, serás admirado por todos. Si vas a salir a buscar el amor, te aviso que cupido estará cerca. Virgo: Pon en tu hogar toda la atención y disfruta de estar entre los tuyos y preparar una cena para todos. Ahora modificarás tu estilo de vida cuando distingas entre las responsabilidades que te corresponde asumir y las que no. Libra: Tu palabra estará llena de encanto y sabrás fascinar a todos, hablando suavemente y con la verdad. Tu mensaje llegará a todos los corazones. Si tienes pareja, la comunicación será fluida y alentadora. Escorpio: Tendrás muchas ideas para multiplicar tus ingresos. Se favorecen el contacto con el público y los temas relacionados con la espiritualidad y el arte. Pero también cuida que el dinero no se haga agua entre tus dedos. Sagitario: Estás lleno de sensibilidad. Los demás te verán cambiante y algo inquieto. La compañía de amigos y familiares será necesaria para ti, porque necesitas su respaldo y su amor, pero no les exijas demasiado. Capricornio: Se agudizan tus facultades y la intuición se multiplica. Superarás los complejos que te tienen aprisionado y podrás alejarte de seres que detienen tu crecimiento. Serás un ejemplo porque te animarás a liberarte. Acuario: Llama a tus amigos y comparte con ellos tus ideas. Olvida las diferencias que has tenido con algunos, no vivas de recuerdos ni alimentes sentimientos negativos. Todo lo que implique un cambio te beneficiará. Piscis: Descubrirás talentos en ti y si los sabes desarrollar te dejarán ganancias importantes. Lo importante será que aceptes tus defectos para superarlos y reconozcas tus virtudes. No necesitas complacer a nadie.

