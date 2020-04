El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 17 de abril El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “HOY NO PIERDO DE VISTA LA REALIDAD” ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente bella! Les cuento que este día estará marcado por un alto nivel de sensibilidad y vulnerabilidad debido a que la Luna se encuentra en el signo de Piscis. Hoy te sentirás muy soñador y compasivo, y además imaginarás un mundo de fantasías donde todo es color de rosa. ¡Pero mucho cuidadito! Siempre es bueno mantener los pies sobre la tierra, porque el golpe podría ser más fuerte cuando vives alejado de la realidad. Mi recomendación es que canalices estas energías haciendo algo te guste; cantar, bailar, pintar, caminar o hacer ejercicio. Si hoy, 17 de abril, estás de cumpleaños… Recuerda que tú eres el que forja tu propio destino, tienes que confiar en tus habilidades, eres muy capaz, solo tienes que reconocerlo. Organízate más en tu tiempo laboral, y obtendrás buenos resultados. La Copa de la Suerte: 6, 20, 36, 50, 74, 80 Aries: Este fin de semana podrás obtener ganancias por tu habilidad para invertir en acciones o por asuntos relacionados con algún tipo de herencia familiar. Por otra parte, algunos recuerdos de la infancia podrían aparecer en tu vida y remover viejos sentimientos. Tauro: Hace tiempo que una duda da vueltas en tu mente, pero hoy, afortunadamente, podrás encontrar algunas respuestas que necesitas, gracias a la fuerte energía de los astros que te favorece. Este fin de semana organiza tus ideas. Busca una agenda y escribe todo lo que tienes pendiente. Géminis: Este fin de semana tendrás cierta inquietud y melancolía. Además, estarás fácilmente influenciable, más de lo habitual. Mi consejo es que escuches los mensajes que te manda el universo, a través de personas sabias. Hay una mujer que con una sola frase te dará la luz que necesitas. Cáncer: La capacidad intelectual que tienes, unida a un análisis profundo, darán como resultado que los demás tengan plena confianza en ti. Este fin de semana aprovecha tu elevada intuición para tomar la decisión que viene rondando tu cabeza desde hace días. Leo: Estás sintiendo mucha presión y eso está haciéndote sentir un peso enorme en la espalda, pero no debes preocuparte, porque los problemas pronto se resolverán. Lo único que debes hacer es seguir luchando por conseguir tus metas y objetivos en los distintos aspectos de la vida. Virgo: Te comportarás de una manera generosa y justa durante este fin de semana. Además, intentarás ayudar a tus amistades en lo que puedas. La visión que tengas de las cosas que te rodean será muy realista, así que atiende a tus presentimientos. Libra: Debes actuar con prudencia porque tus emociones intensas podrían llevarte a actuar a la ligera y a cometer errores. Este fin de semana tendrás suerte en los juegos de azar. De seguro te irá muy bien. Podrías intentar jugando con el 5 y el 94. Escorpio: Este fin de semana no mezcles las emociones con la razón, porque empeorarás tus relaciones personales. Mejor que eso, trata de utilizar tus aspectos positivos, actuar con optimismo y compartir con los demás haciendo planes diferentes a los habituales. Sagitario: Regálate un fin de semana en el que la armonía sea lo que reine en tu vida. Para equilibrar la tensión y cuidar de tu salud tendrás que hacer un poco de deporte y evitar los excesos en el comer y beber. Hazme caso para que te sientas mucho mejor. Capricornio: Aprovecha los aspectos positivos, tu encanto y atributos para divertirte durante este fin de semana. Si notas falta de armonía en tu vida de relaciones, entonces tendrás que cambiar la vibración de tu casa limpiándola con un poco de agua de rosas e incienso de sándalo. Acuario: Te espera un fin de semana difícil en lo emocional, así que tendrás que tener cuidado si no quieres conflictos con las personas que más amas. Utiliza solamente tus aspectos positivos y pon mucho cuidado en la comunicación. Piscis: Es posible que recibas alguna noticia grata e importante, esa que tanto llevas esperando. Por otro lado, este será un fin de semana en el que actúes impulsivamente a nivel sentimental. Ojo con cometer equivocaciones. Piensa con la mente. Advertisement

