El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 15 de abril

AFIRMACIÓN DEL DÍA: "HOY ME ALEJARÉ DE LOS CONFLICTOS" ¡Llegó el ombliguito de semana, mi gente bella! Hoy vengo a contarles que debemos ser cuidadosos con las energías de este día porque tenemos a la Luna en oposición con el planeta Urano y ¿qué significa? Pues que podrías tener un alto nivel de estrés emocional y existe el riesgo de que mezcles problemas del trabajo y de tu hogar, haciendo que todo termine peor. Mi recomendación para este día es que intentes mantener la calma, no cedas ante la presión y tampoco te adelantes a los hechos. Recuerda que todo tiene solución y lo mejor es pensar con cabeza fría. Si hoy, 15 de abril, estás de cumpleaños… A partir de ahora cambiará tu forma de vivir las relaciones, tanto afectivas como como de negocios. Para ti, el amor será una experiencia que marcará tu vida. La Copa de la Suerte: 5, 30, 37, 55, 69, 87 Aries: Tendrás el firme propósito de conquistar el corazón de esa persona que tanto te gusta. Últimamente has estado viéndola y detallándola, y cada día te sientes más maravillado con su personalidad, esencia y gustos. Sigue los deseos de tu alma y no esperes más. Tauro: Hoy echarás de menos algunas cuestiones de tu pasado relacionadas con personas que estuvieron y que se fueron por un malentendido. Sentirás el deseo de ponerte en contacto con una de ellas para conversar y decirse lo que nunca se dijeron. Géminis: Estarás dándole vueltas a una idea y te concentrarás tanto hasta el punto de descubrir la forma ideal para llevarla a cabo. Por otro lado, hoy también podrás firmar un contrato que hace tiempo estás esperando. Lee con cuidado y asegúrate que todo esté en orden. Cáncer: Hoy estarás muy alerta porque hay algunos asuntos que no están resultando como tu creías. Lo único que te puedo decir es que recuerdes que no todo lo que brilla es oro. Tu carácter fuerte te permitirá reconocer cualquier engaño, así que presta mucha atención. Leo: Si no tienes pareja, los planes que irán surgiendo no te dejarán ni un momento de descanso ya que tu vida social estará muy activa y con actividades muy intensas. Si por el contrario estás comprometido, entonces todos tus planes girarán en torno a la pasión y el romanticismo. Virgo: En este momento nadie podrá impedir que tengas lo que desees. En lo laboral la entrada de dinero mejorará fácilmente porque tienes a un grupo de astros luminosos favoreciendo tu sector del trabajo y las finanzas. Además, conseguirás el reconocimiento de muchos. Libra: Hay un amigo de tu infancia que está necesitando ayuda y lo más seguro es que recibas un mensaje o llamada de su parte. Si aceptas ofrecerle tu apoyo, el agradecimiento que recibirás de su parte será muy grande y eso te hará sentir muy bien contigo mismo. Escorpio: Hoy superarás algunos de tus miedos y frustraciones porque el universo te pondrá de frente a esas cosas que has venido ignorando durante los últimos meses. También vas a alejar a una persona que está consumiendo tu energía, pero no le está aportando nada bueno a tu vida. Sagitario: En estos momentos te vas a encontrar con una muy buena influencia de parte de los astros. Es posible que puedas hacer ese viaje en el que piensas desde hace tiempo. Te sorprenderán el lugar y la gente amable que conocerás. Quedarás encantado. Capricornio: Últimamente hay mucho desorden en tus asuntos personales, pero a partir de hoy todo se irá acomodando despacio y cada cosa volverá a su lugar. Te darás cuenta que después de pedirlo con tantas ganas al universo, ahora tu vida marchará justo como deseas. Acuario: El jueguito que tienes con esa persona en la que estás pensando justo ahora terminará siendo cada vez más serio. Como dicen por ahí: Lo que comienza jugando, termina gustando. Acabarás más enamorado de lo que en algún momento has llegado a imaginar. Piscis: Vivirás un cambio inesperado que te mantendrá nervioso durante unos días, pero eventualmente te darás cuenta que será muy positivo para ti. En ese momento no te arrepentirás de los esfuerzos que has hecho y se renovarán muchos aspectos de tu vida.

