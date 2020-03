El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 14 de marzo El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio and El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “TENDRÉ MI MENTE ABIERTA HACIA LO QUE EL UNIVERSO QUIERE OFRECERME” ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente linda! Este día está cargado de la fuerte influencia de la Luna en el signo de Sagitario. Tu independencia emocional será lo más importante para ti en este día, vas a querer explorar todo aquello que te resulta desconocido y tendrás deseos de enriquecer tus conocimientos culturales, visitando lugares a los que nunca has ido. Además, con el trígono entre Venus y Mercurio tus dotes artísticas se incrementan y tendrás ganas de llevar una vida llena de comodidades y lujos. Lo único que te aconsejo es no ser demasiado ambicioso. Si hoy, 14 de marzo, estás de cumpleaños… Tu vida social se activa y te sentirás rodeado de afecto durante este año. Llegarás al corazón de los demás si bajas el nivel de tus críticas por detalles mínimos. Cuídate de una mujer de tu entorno, pues te viene con mentiras. La Copa de la Suerte: 6, 20, 46, 55, 75, 90 Aries: Quiero que pongas todo tu empeño para sentirte mejor. Tu cuerpo requiere cuidados y tú tienes las herramientas para estar saludable. Necesitas alimentos nutritivos y dormir las horas justas para reponer energías. Tauro: Estás más sensible y ansioso por recibir los mimos y el cariño de tu ser querido. Sería maravilloso que lo sorprendas con una rica comida. Quiero que te inspires, te relajes y que muestres tu lado más tierno y romántico. Géminis: Tus actividades diarias te quitan tiempo para dedicarte a tu familia de la forma que te gustaría y las presiones de la rutina te producen estrés. Cuidado con los impulsos que tienes de escaparte y tirar todo por la borda. Organízate mejor. Cáncer: Tu mente estará despierta, así que aprovecha para leer o estudiar algo que te interese. La Luna estimula tu comunicación, los viajes cortos y los contactos. Sé flexible, porque pueden presentarse imprevistos que cambiarían tus planes. Leo: Tu ingenio está aún más agudo que de costumbre y detectas oportunidades donde nadie las ve. Aprovecha este sexto sentido para buscar nuevas oportunidades en el campo económico y para hacer un gran negocio. Virgo: Estarás con ganas de agradar a los demás así que aprovecha para hacer un cambio radical en tu imagen. Hoy te sentirás muy emocional y romántico y tendrás muchas oportunidades de sentirte cómodo, pleno y feliz. Libra: Tienes la oportunidad de reflexionar porque toda actitud que favorezca el contacto contigo mismo, como la lectura, la meditación y el dialogo interno, te ayudará a equilibrarte. En tu mundo interior te sentirás protegido. Escorpio: Se estimula tu vida social. Te rodeas de personas amigas que estimulan tu creatividad y te ayudan a renovarte. Quiero que mires el futuro con nueva actitud y que te lances a la vida sin ningún tipo de ataduras. Sagitario: Luego de una semana de actividades, hacer deporte te sentaría muy bien. También te gustará estar con las personas importantes de tu vida, tu familia y tus amigos. Utiliza tus energías de una forma positiva. Capricornio: Se refuerza la confianza en ti y así verás las cosas con una visión más optimista. Te comunicarás con los seres queridos que se encuentran lejos y surgirá la oportunidad de realizar un viaje de reencuentro en otras tierras. Acuario: El terreno afectivo se presenta agitado por competencias o luchas de poder, recuerda que nadie es el dueño de la verdad. La noche será ideal para las reconciliaciones y si estás sólo haz un ritual para encontrar un amor. Piscis: La Luna aumenta la participación de tu pareja, tu socio o tu amigo en tu vida. Te unirás con otros para trabajar, pero tú tendrás el mando. Quiero que seas comprensivo con los demás para evitarte futuros reclamos. Advertisement

