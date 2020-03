El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 13 de marzo El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. By El Niño Prodigio and El Niño Prodigio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AFIRMACIÓN DEL DÍA: “SOY UN SER ROMÁNTICO QUE EXPRESA SUS SENTIMIENTOS” ¡Llegó el viernes, mi gente bella y hermosa! Les cuento que hoy la Luna en su Casa 1 se encuentra formando un sextil con Júpiter, el gran benefactor. Como ya sabemos, la Casa 1 simboliza el yo profundo, la esencia pura, así que este aspecto tendrá grandes implicaciones en tu vida personal. El romanticismo estará en el ambiente. Serás detallista, obsequiarás flores, cajas de chocolates o hasta una carta de amor, como a la antigua. Las emociones te dominarán, aunque de tu mente podrían salir ideas muy creativas que te darán una luz para perseguir nuevas oportunidades. Si hoy, 12 de marzo, estás de cumpleaños… Te destacarás por tu brillo y responsabilidad durante este año. Tu personalidad y desempeño te traerá algunas dificultades, pues te ganarías unos enemigos en el camino. Serás leal y cumplidor. La Copa de la Suerte: 3, 30, 43, 59, 74, 95 Aries: Con paciencia y constancia conseguirás superar los problemas que te están distanciando de tus seres queridos. Un día tomaste la decisión de alejarte, cambiar de rumbo y dejaste muchas cosas atrás, pero desde hoy comenzará un periodo de reconciliaciones que traerá calma a tu vida y corazón. Tauro: No alteres los planes que tienes hasta ahora por los caprichos de alguien que no conoce a fondo cuáles son tus propósitos. Tienes que mantenerte firme en tus anhelos y no dejar que te pinten pajaritos en el aire. Lo que estás haciendo te llevará más tiempo, pero al final los resultados serán mejores. Géminis: El cansancio y el desorden te causarán problemas. Hoy tendrás que acomodar tus ideas y luego accionar para que nadie pase por encima de ti. Toma un lápiz y cuaderno, siéntate en un lugar tranquilo, y haz una lista de tus prioridades. Deberás comenzar por ahí. Cáncer: Llegó el momento de enfrentar aquellos conflictos que te está afectando. Si la vida te está apartado de una persona o de alguna persona es por algo. Hoy tendrás que sacar un espacio para desahogarte. Incluso sentirás ganas de llorar y gritar. Deja que todo salga de tu organismo. Leo: Ojo con los celos y con estar revisando el celular de tu pareja, si la tienes, o tratando de invadir su privacidad porque eso no va a terminar bien. Estás viendo fantasmas donde no los hay, confía más y deja la paranoia. Si estás soltero, las luces de un nuevo amor comenzarán a rondar tu vida. Virgo: Siento que habrá mucha diversión y encuentros inesperados durante el día. Surgirán reuniones con amigos que hace tiempo no veías y que te encontrarás de camino a tu casa o merodeando por un centro comercial. Aprovecha para cambiar de ambiente y ponerte al día con ellos. Libra: Hoy tendrás que hacer el ejercicio de valorar lo que tienes. Fíjate bien y te darás cuenta que eres muy afortunado. Pon en acción esas habilidades y talentos que tienes para enfocar tus esfuerzos hacia aquello que te hace feliz. Tú eres muy organizado y sabrás cómo salir adelante. Anímate. Escorpio: Tendrás algunos inconvenientes debido a tu indecisión y eso te hará sentir un poco frustrado. No pienses tanto en cada detalle, recuerda que no puedes controlarlo todo. Está muy bien que defiendas tus ideas y quieras que todo salga bien, pero relájate, deja que el cosmos haga lo suyo. Sagitario: Hay una persona que no te está correspondiendo como deseas, pero no te deprimas. Lo que no tiene que ser, de alguna manera el destino te lo muestra y confía porque todo tiene un propósito. Cuando eres paciente el universo te recompensa, así que no te desesperes. Capricornio: Hoy estarás muy feliz, pero también inquieto y despistado así que cuidado con cometer locuras. Conduce con precaución, no hables de más con desconocidos y no te olvides de tus compromisos. Comparte tu alegría solo con tus seres queridos, aquellos que de verdad quieren lo mejor para ti. Acuario: Los astros te darán las energías que necesitas para cerrar un ciclo. Yo sé que te ha llevado mucho tiempo aceptarlo, pero hoy especialmente tu mente se va aclarar y sentirás un alivio en tu corazón. Ese peso que sentías y esa tristeza que habías escondido por fin comenzarán a desaparecer. Piscis: Si estás próximo a realizarte algún procedimiento médico como cirugía, trata de calmar tus nervios porque todo saldrá bien. No seas tan pesimista y fatalista. Recuerda que hay muchas personas que están pendientes de ti y te ayudarán en tus días de convalecencia. Advertisement

